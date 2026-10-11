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Ферстаппен: «К этой победе я шёл довольно долго!»

Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран При Сингапура в Формуле 1, одержав 73-ю победу в 250-й гонке карьеры и отметив сильный темп команды на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.10.2026, 17:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

На 12-й год выступлений в Формуле 1 Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран При Сингапура. Эта победа стала для него 73-й в 250-й гонке карьеры.

Макс Ферстаппен (1-й): «К этой победе я шёл довольно долго, и сегодняшняя гонка, по-моему, сложилась замечательно! Машина была способна на тот темп, который был нам нужен, как на мягких шинах, так и на резине Medium, хотя на ней у всех было больше сложностей.

Но у нас всё получилось, и, конечно, я очень рад, что выиграл на этой трассе! Всегда хочется стартовать как можно лучше, и, к счастью, сегодня мне удалось начать гонку достаточно неплохо.

В целом несколько Гран При подряд мы провели довольно здорово, видеть это очень приятно, и команда настроена на новые победы. Мне очень нравится работать с этими людьми, и я надеюсь, что до конца года у нас ещё не раз будут поводы для радости!»

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Источник

Макс Ферстаппен (651)Red Bull Racing (1076)

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