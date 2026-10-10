Ферстаппен заявил: «Именно такой результат мне хотелось показать»

Макс Ферстаппен продолжает демонстрировать впечатляющие результаты на сингапурской трассе. После победы в субботнем спринте гонщик завоевал поул в основной квалификации уик-энда.

Для пилота Red Bull Racing этот успех стал 50-м квалификационным достижением в карьере. При этом на городском кольце Яс-Марина Макс ещё ни разу не стартовал в воскресенье.

Макс Ферстаппен (1-й): «Хорошая квалификация, разве что результаты очень плотные. По-моему, между гонщиками первой тройки на протяжении всей квалификации отрывы были минимальными.

Конечно, я очень рад, что завоевал поул, ведь именно такой результат мне и хотелось показать. Надо отметить, что весь уик-энд моя машина работала по-настоящему эффективно. Разумеется, всегда есть какие-то моменты, в которых можно сработать лучше, но мы были достаточно быстрыми, чтобы завоевать поул.

Полагаю, новый технический регламент отличается от предыдущего, и эта наша машина лучше справляется с определёнными стадиями поворотов. Я хочу сказать, что сейчас наша команда действительно прогрессирует, так что стартовать с поула на сингапурской трассе – совершенно особое достижение.

А на наши проблемные старты я стараюсь смотреть позитивно: поскольку хуже быть не может – значит, все может быть только лучше. Посмотрим, что у нас получится завтра».

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