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Ферстаппен разъезжает по Монако на редком автомобиле Audi

Макс Ферстаппен замечен в Монако на редком Audi RS Q8 ABT Legacy Edition: внедорожник мощностью 760 л.с. выпущен ограниченной серией в 125 экземпляров.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.11.2026, 12:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен появился в Монако за рулём роскошного внедорожника Audi RS Q8 в редком исполнении ABT Legacy Edition. Автомобиль выпущен ограниченной серией всего из 125 экземпляров, а его стоимость может достигать 350 тысяч евро.

Эта версия оснащается 4-литровым двигателем V8 с двумя турбинами. Мощность силовой установки составляет до 760 л.с., а максимальная скорость достигает 315 км/ч.

В личной коллекции четырёхкратного чемпиона мира уже есть несколько автомобилей с ярко выраженным спортивным характером. Среди них — Porsche 911 GT3 RS, Renault R.S.01, Aston Martin моделей DB11, Vantage и DBS Superleggera, а также гиперкар Valkyrie, созданный совместно с командой Red Bull Racing.

Теперь гараж Ферстаппена пополнился почти уникальным внедорожником. В отличие от спорткаров, такая машина отличается большей вместительностью и универсальностью.

На чёрном матовом Audi RS Q8 установлены регистрационные номера 033V. Ферстаппен выступает в Формуле 1 именно под номером 33.

Источник

Макс Ферстаппен (687)

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