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Ферстаппен заявил: «Если бы не штраф, я бы поборолся за поул».

Макс Ферстаппен потеряет 30 позиций на старте Гран-при в Интерлагосе и начнёт гонку 21-м: пилот Red Bull объяснил отказ продолжать квалификацию
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.11.2026, 01:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен получит штраф в 30 позиций на старте в Интерлагосе. Поэтому пилот Red Bull Racing решил не продолжать квалификацию после выхода во вторую часть сессии. С учётом санкции он должен начать гонку с 21-го места.

Айзек Хаджар пробился в финальную часть квалификации и показал седьмой результат. Однако после штрафов Джорджа Расселла и Шарля Леклера за замену элементов силовой установки он переместится на пятую стартовую позицию.

Макс Ферстаппен (16-й): «В ситуации, когда тебе не нужно бороться, я предпочитаю оставаться в боксах, особенно когда и так знаю, что буду стартовать в конце пелотона.

Конечно, если бы не штраф, я бы попробовал побороться за поул, но это всё из разряда «что, если». Я так не рассуждаю. Как только штраф становится неизбежным, ты его принимаешь и настраиваешь себя соответствующим образом.

Не я один потеряю позиции. В Mercedes потеряют позиции, в Ferrari потеряют. В каждый из годов моего чемпионства мне приходилось использовать дополнительные элементы силовой установки, так что в такой ситуации нет ничего нового.

В гонке обгонять будет несколько сложнее, чем раньше, поскольку «режим обгона» на этой трассе практически не даёт преимущества – все гонщики стараются расходовать заряд батареи на участке от последнего до первого поворота.

Кроме того, поскольку все используют активную аэродинамику, то и эффект от открытых антикрыльев менее выражен. Из-за этого обгонять соперников, которые едут в одном с тобой темпе, труднее. Первые две машины будут обгонять, а вот остальным придётся сложнее».

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Источник

Макс Ферстаппен (684)Айзек Хаджар (211)Red Bull Racing (1124)

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