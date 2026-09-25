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Ферстаппен показал лучший результат в третьей тренировке

Макс Ферстаппен выиграл третью тренировку Гран-при Азербайджана в Баку, опередив Джорджа Расселла на 0,099 секунды. Стролл повредил подвеску после удара о стену.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.09.2026, 12:41·3 мин
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Фото: F1news.ru

Солнечно, сухо и ветрено. Температура воздуха составила +25…26С, трассы — +43…45С.

В пятницу жара, как и прогнозировалось, немного отступила, зато ветер усилился. На разных участках трассы он менял направление: был встречным, попутным и боковым. Порывы разносили осенние листья, а песок и пыль покрывали асфальт. Гонщикам пришлось учитывать изменившиеся условия, а также новый асфальт в седьмом повороте, уложенный ночью.

Основное внимание команды уделили шинам, анализируя их износ и эффективность. Кроме того, специалисты работали с настройками силовой установки: самая длинная прямая в календаре требовала особого подхода, поскольку заряда батарей не хватало на весь отрезок. Как обычно, первые десять минут пилоты пропустили, после чего начали выезжать на Soft и Medium.

Сессию гонщики начали без спешки и постепенно ускорялись по мере улучшения состояния трассы. После нескольких аварий накануне никто не хотел рисковать и повредить машину в третьей тренировке. Ошибок и вылетов стало меньше, хотя полностью обойтись без них в Баку не удалось.

Ферстаппен, Хэмилтон, Элбон, Расселл, Бортолето, Окон и Леклер выезжали в карманы безопасности. Стролл завершил работу досрочно: канадец задел стену передним левым колесом и вернулся в боксы со сломанной подвеской.

К концу сессии все гонщики перешли на Soft. Темп заметно вырос, а лучшее время показал Макс Ферстаппен — 1:43.922. Расселл уступил ему десятую, Антонелли — три, остальные пилоты оказались значительно дальше.

Третья часть свободных заездов

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. М.ФерстаппенRed Bull1:43.922-21
2. Д.РасселлMercedes1:44.021+0.09921
3. Л.ХэмилтонFerrari1:44.033+0.11118
4. К.АнтонеллиMercedes1:44.273+0.35121
5. Ш.ЛеклерFerrari1:44.544+0.62222
6. П.ГаслиAlpine1:44.637+0.71520
7. О.ПиастриMcLaren1:44.746+0.82420
8. Л.НоррисMcLaren1:44.899+0.97720
9. А.ХаджарRed Bull1:45.176+1.25422
10. Ф.КолапинтоAlpine1:45.592+1.67020
11. К.СайнсWilliams1:45.605+1.68324
12. О.БерманHaas1:45.692+1.77025
13. Г.БортолетоAudi1:45.854+1.93218
14. Э.ОконHaas1:45.918+1.99621
15. Н.ХюлкенбергAudi1:45.998+2.07618
16. С.ПересCadillac1:46.004+2.08219
17. А.ЭлбонWilliams1:46.076+2.15424
18. Л.ЛоусонRacing Bulls1:46.222+2.30023
19. А.ЛиндбладRacing Bulls1:46.271+2.34922
20. Ф.АлонсоAston Martin1:46.512+2.59019
21. В.БоттасCadillac1:48.587+4.66519
22. Л.СтроллAston Martin1:49.279+5.3579

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