Ферстаппен показал лучший результат в третьей тренировке

Солнечно, сухо и ветрено. Температура воздуха составила +25…26С, трассы — +43…45С.

В пятницу жара, как и прогнозировалось, немного отступила, зато ветер усилился. На разных участках трассы он менял направление: был встречным, попутным и боковым. Порывы разносили осенние листья, а песок и пыль покрывали асфальт. Гонщикам пришлось учитывать изменившиеся условия, а также новый асфальт в седьмом повороте, уложенный ночью.

Основное внимание команды уделили шинам, анализируя их износ и эффективность. Кроме того, специалисты работали с настройками силовой установки: самая длинная прямая в календаре требовала особого подхода, поскольку заряда батарей не хватало на весь отрезок. Как обычно, первые десять минут пилоты пропустили, после чего начали выезжать на Soft и Medium.

Сессию гонщики начали без спешки и постепенно ускорялись по мере улучшения состояния трассы. После нескольких аварий накануне никто не хотел рисковать и повредить машину в третьей тренировке. Ошибок и вылетов стало меньше, хотя полностью обойтись без них в Баку не удалось.

Ферстаппен, Хэмилтон, Элбон, Расселл, Бортолето, Окон и Леклер выезжали в карманы безопасности. Стролл завершил работу досрочно: канадец задел стену передним левым колесом и вернулся в боксы со сломанной подвеской.

К концу сессии все гонщики перешли на Soft. Темп заметно вырос, а лучшее время показал Макс Ферстаппен — 1:43.922. Расселл уступил ему десятую, Антонелли — три, остальные пилоты оказались значительно дальше.

Третья часть свободных заездов