Ферстаппен показал лучший результат в третьей тренировке

Солнечно, сухо и ветрено. Температура воздуха составила +25…26С, трассы — +43…45С.
В пятницу жара, как и прогнозировалось, немного отступила, зато ветер усилился. На разных участках трассы он менял направление: был встречным, попутным и боковым. Порывы разносили осенние листья, а песок и пыль покрывали асфальт. Гонщикам пришлось учитывать изменившиеся условия, а также новый асфальт в седьмом повороте, уложенный ночью.
Основное внимание команды уделили шинам, анализируя их износ и эффективность. Кроме того, специалисты работали с настройками силовой установки: самая длинная прямая в календаре требовала особого подхода, поскольку заряда батарей не хватало на весь отрезок. Как обычно, первые десять минут пилоты пропустили, после чего начали выезжать на Soft и Medium.
Сессию гонщики начали без спешки и постепенно ускорялись по мере улучшения состояния трассы. После нескольких аварий накануне никто не хотел рисковать и повредить машину в третьей тренировке. Ошибок и вылетов стало меньше, хотя полностью обойтись без них в Баку не удалось.
Ферстаппен, Хэмилтон, Элбон, Расселл, Бортолето, Окон и Леклер выезжали в карманы безопасности. Стролл завершил работу досрочно: канадец задел стену передним левым колесом и вернулся в боксы со сломанной подвеской.
К концу сессии все гонщики перешли на Soft. Темп заметно вырос, а лучшее время показал Макс Ферстаппен — 1:43.922. Расселл уступил ему десятую, Антонелли — три, остальные пилоты оказались значительно дальше.
Третья часть свободных заездов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:43.922
|-
|21
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|1:44.021
|+0.099
|21
|3. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:44.033
|+0.111
|18
|4. К.Антонелли
|Mercedes
|1:44.273
|+0.351
|21
|5. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:44.544
|+0.622
|22
|6. П.Гасли
|Alpine
|1:44.637
|+0.715
|20
|7. О.Пиастри
|McLaren
|1:44.746
|+0.824
|20
|8. Л.Норрис
|McLaren
|1:44.899
|+0.977
|20
|9. А.Хаджар
|Red Bull
|1:45.176
|+1.254
|22
|10. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:45.592
|+1.670
|20
|11. К.Сайнс
|Williams
|1:45.605
|+1.683
|24
|12. О.Берман
|Haas
|1:45.692
|+1.770
|25
|13. Г.Бортолето
|Audi
|1:45.854
|+1.932
|18
|14. Э.Окон
|Haas
|1:45.918
|+1.996
|21
|15. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:45.998
|+2.076
|18
|16. С.Перес
|Cadillac
|1:46.004
|+2.082
|19
|17. А.Элбон
|Williams
|1:46.076
|+2.154
|24
|18. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:46.222
|+2.300
|23
|19. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:46.271
|+2.349
|22
|20. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:46.512
|+2.590
|19
|21. В.Боттас
|Cadillac
|1:48.587
|+4.665
|19
|22. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:49.279
|+5.357
|9