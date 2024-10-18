Ferrari утверждает: "Двигатель V-6 в гиперкаре F80 лучше, чем V-12"

В мире автомобилей есть неофициальное правило: флагманская модель компании должна оснащаться самым мощным двигателем. Однако в Маранелло не Ferrari 12Cilindri является лидером. Здесь представлен новый F80. В последователя LaFerrari укусила "инфекция" уменьшения - за сиденьями теперь разместились всего шесть цилиндров. Как можно догадаться, Ferrari готова отстаивать свое решение уменьшить количество цилиндров.

Главный маркетолог и коммерческий директор Энрико Галльера рассказал журналу Auto Express, что V-12 рассматривались, но V-6 оказался лучшим вариантом: "Мы стояли перед выбором - использовать ли самый иконичный мотор [V-12] или наиболее производительный [V-6] и решились за второй вариант. В наших суперкарах мы всегда использовали наиболее производительный вариант, доступный на тот момент".

Это заявление противоречит словам главного дизайнера Флавио Манцони, который в конце прошлого года отстаивал решение использовать атмосферный V-12 для преемника 812 Superfast: "V-8 турбо мог бы улучшить показатели производительности. Но с эмоциональной точки зрения, это лучший вариант".

Помимо отказа от V-12, Ferrari также исключила гибридную или полностью электрическую силовую установку, после того как гибридный V-6 был признан "лучшим техническим решением". Это означает, что первый электромобиль компании, который появится в 2025 году, не будет гиперкаром. Недавно его заметили в облике испытательного образца с модифицированным кузовом Maserati Levante, так что, скорее всего, это будет более практичный автомобиль, с имитацией звука V-8 двигателя.

Уменьшение на шесть цилиндров на самом деле не проблема, учитывая, что это не остановило покупателей от стояния в очереди и попыток расписаться на пунктире. Все 799 F80 уже были проданы задолго до вчерашней мировой премьеры, несмотря на завышенную цену в €3,6 миллиона. Если у супербогатых есть желание приобрести автомобиль с атмосферным V-12, для этого предназначен 12Cilindri, наряду с другими моделями ограниченной серии, которые могут появиться после Monza SP1/SP2 и Daytona SP3 в серии Icona.

Теперь, когда Ferrari F80 и McLaren W1 представлены, мы с нетерпением ждем, когда последняя треть священной троицы выпустит свою модель. Возможно, Porsche 918 Spyder вообще не будет иметь двигателя внутреннего сгорания, учитывая, что концепция Mission X была полностью электрической. В феврале генеральный директор Porsche Оливер Блюм заявил, что решение о выпуске автомобиля будет принято в этом году.