Ferrari получит возможность установить новый двигатель уже в Канаде
Ferrari получит возможность омологировать новый двигатель после Гран При Майами благодаря программе ADUO, отставая от Mercedes по мощности более чем на 2%.
Иннокентий Петров
31.03.2026, 09:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Программа ADUO, которая отвечает за регулирование доработки двигателей по ходу сезона, продолжает оценивать разницу в мощности силовых установок между производителями. Согласно действующим правилам, те из них, кто уступает лидеру – в настоящий момент это Mercedes – более чем на 2%, получают право на дополнительные доработки. Если отставание достигает 4% и 6%, предоставляются ещё более значительные послабления.

Последние замеры мощности показали, что двигатель внутреннего сгорания Ferrari отстаёт от Mercedes более чем на 2%. Это означает, что после завершения Гран При Майами итальянская команда сможет омологировать и внедрить новый мотор уже на следующем этапе чемпионата, который пройдёт в Канаде. Всё будет зависеть от того, сможет ли Ferrari подготовить обновлённую силовую установку к этой дате. Руководитель коллектива Фредерик Вассёр, выступая в Сузуке, отметил, что работы над новым мотором ведутся очень активно.

