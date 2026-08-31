Ferrari продолжает интриговать поклонников новой раскраской SF-26

Пресс-служба Ferrari продолжает раскрывать детали специальной раскраски машины SF-26, подготовленной к предстоящему Гран При Италии в честь Михаэля Шумахера.

На прошлой неделе Скудерия показала дизайн комбинезонов, в которых Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон выйдут на старт в Монце. На экипировку нанесли логотип Михаэля Шумахера, а также семь звёзд — символов, которые ранее украшали гоночный шлем семикратного чемпиона мира.

Сегодня Ferrari представила командную форму к Гран При Италии. В ней сохранились семь звёзд и узнаваемый узор с белыми полосами, вдохновлённый гоночной формой Шумахера в его первый сезон в составе Скудерии в 1996 году.

Публикацию фотографий Леклера и Хэмилтона в новой форме итальянская команда сопроводила следующим текстом: «Отмечаем нашу домашнюю гонку специальной командной формой, вдохновленной влиянием Михаэля Шумахера».