Руководитель отдела ERS покинул Ferrari

Недостаточная эффективность систем рекуперации стала в этом году одним из уязвимых мест Ferrari SF-26. В связи с этим команда решила расстаться с инженером, отвечавшим за данное направление.

За несколько дней до Гран При Италии в техническом штабе Скудерии произошли изменения. Руководитель отдела ERS Тьерри Барито покинул Ferrari. Его обязанности временно будет исполнять главный моторист Энрико Гвалтьери.

Французский инженер Тьерри Барито работал в Ferrari с октября 2000 года. За это время он занимал разные должности, связанные с Формулой 1 и дорожными автомобилями компании. В 2017 году Барито возглавил направление систем рекуперации и турбонаддува, получив ключевую роль в разработке гибридных силовых установок.