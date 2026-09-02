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Руководитель отдела ERS покинул Ferrari

Руководитель отдела ERS Тьерри Барито покинул Ferrari перед Гран При Италии на фоне проблем с эффективностью рекуперации в болиде SF-26.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.09.2026, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Недостаточная эффективность систем рекуперации стала в этом году одним из уязвимых мест Ferrari SF-26. В связи с этим команда решила расстаться с инженером, отвечавшим за данное направление.

За несколько дней до Гран При Италии в техническом штабе Скудерии произошли изменения. Руководитель отдела ERS Тьерри Барито покинул Ferrari. Его обязанности временно будет исполнять главный моторист Энрико Гвалтьери.

Французский инженер Тьерри Барито работал в Ferrari с октября 2000 года. За это время он занимал разные должности, связанные с Формулой 1 и дорожными автомобилями компании. В 2017 году Барито возглавил направление систем рекуперации и турбонаддува, получив ключевую роль в разработке гибридных силовых установок.

Источник

Ferrari (1004)

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