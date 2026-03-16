Ferrari представит обновления болида в Майами

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр сообщил, что планы по представлению технических новинок были скорректированы из-за отмены ближневосточных этапов сезона. Изменения, которые изначально готовились к этапу в Бахрейне, будут презентованы в Майами.

Вассёр отметил, что обновления должны были появиться на болиде в Бахрейне, однако теперь соревнование в Майами станет четвёртым этапом и именно к нему будет приурочен вывод новинок. По словам руководителя Ferrari, дополнительная пауза позволит коллективу подготовить больше технических решений, а обновления можно будет назвать условно «полутора» вместо одного традиционного пакета. Вассёр подчеркнул, что команда пересматривает первоначальный график работы и скорректирует его с учётом новых обстоятельств.

Говоря о технической директиве, связанной с сжатием, Фредерик Вассёр выразил мнение, что существенного влияния на итоги она не окажет, однако команда рассчитывает на некоторый прогресс после доработки силовой установки. При этом глава Ferrari напомнил, что успешное выступление невозможно обеспечить только за счёт мощности мотора, подчеркнув необходимость комплексного улучшения всех характеристик машины — от работы с шинами до аэродинамики, шасси и подвески.

Вассёр отметил, что Ferrari опережает такие команды, как McLaren и Red Bull, однако конкуренты тоже продолжают развивать свои болиды, поэтому работа по модернизации автомобиля не прекращается.

Относительно возможных изменений формата старта Вассёр напомнил о своей позиции: ранее он уже поднимал этот вопрос, предупреждая о возможных проблемах. Он пояснил, что команда всегда проектировала свою машину в соответствии с действующими правилами, а изменения — такие как добавление пяти секунд или появление синих огней на старте — для Ferrari пользы не принесли. Вассёр выразил мнение, что дополнительных нововведений не требуется, и для команды вопрос о правилах старта закрыт.