Ferrari и Racing Bulls завершили тесты шин Pirelli на трассе в Имоле

В Имоле завершилась двухдневная сессия тестов прототипов шин Pirelli, предназначенных для сезона 2027 года. В первый день за работу взялись основные пилоты Ferrari, а сегодня на трассе были представлены три гонщика из двух команд.

Racing Bulls в ходе испытаний представляли Лиам Лоусон и Арвид Линдблад. Антонио Джовинацци работал за рулём Ferrari.

Утром Лоусон провёл несколько коротких серий на составах C3 и C4, после чего перешёл к длинной серии на шинах C4. Линдблад придерживался схожей программы, а во второй половине дня протестировал составы C3 и C5. Джовинацци использовал только шины C3, проехав короткие и длинную серии.

Лоусон преодолел 65 кругов или 319 километров. Его лучший результат составил 1:18,471. Линдблад проехал 73 круга или 358 километров, показав время 1:18,454.

Больше всех кругов за день провёл Джовинацци — 135, что соответствует 663 километрам. Лучшее время пилота Ferrari составило 1:19,894.

За два дня тестов Pirelli гонщики в общей сложности проехали 400 кругов или 1963 километров.

Следующая тестовая сессия Pirelli состоится в середине октября в Маньи-Кур. Там с использованием системы искусственного полива будут проверены прототипы промежуточных и дождевых шин.