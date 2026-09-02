Ferrari разрабатывает новое программное обеспечение для двигателя

Недостаточная эффективность гибридной системы остаётся слабой стороной Ferrari SF-26 и сводит на нет преимущество машины в прижимной силе. В Ferrari знают, в каких областях уступают соперникам и как улучшить характеристики автомобиля, однако отставание пока сохраняется.

Трассы в Будапеште и Зандворте теоретически должны были хорошо подойти SF-26: большое число поворотов и сравнительно небольшое количество длинных прямых соответствовали сильным сторонам Ferrari. Тем не менее гонщики Скудерии не смогли подняться на подиум.

Автодромы, на которых можно эффективнее использовать энергию, нередко становятся проблемными для силовой установки Ferrari. Особенно заметно это проявляется в конце длинных прямых. В Зандфорте моторы Mercedes, напротив, продемонстрировали свои преимущества.

В квалификации Гран При Нидерландов ключевой проблемой Ferrari стало достижение установленного FIA уровня рекуперации в 7,5 МДж. На финишной прямой SF-26 полностью расходовала запас энергии, тогда как соперники продолжали набирать скорость.

В последнее время Ferrari сосредоточила внимание на оптимизации силовых установок. Инженеры работают не только над увеличением максимальной мощности, но и над более эффективным управлением энергией. Они готовят новое программное обеспечение, которое должно добавить 3–4 кВт, или примерно 5 л.с. Речь идёт не о повышении номинальной мощности, а о более эффективном использовании доступной энергии на ключевых участках трассы.