Гонщики Ferrari Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер завершили Гран При Катара на шестом и седьмом местах соответственно. Несмотря на не самый яркий результат, этого оказалось достаточно, чтобы за один этап до окончания сезона Скудерия обеспечила себе вторую позицию в Кубке конструкторов.

Льюис Хэмилтон (6-й): «Под виртуальным автомобилем безопасности я ехал прямо за Mercedes – они как раз провели пит-стоп и обогнали меня. В режиме виртуального автомобиля безопасности нужно придерживаться заданной дельты времени – нельзя ехать быстрее этого лимита. Но когда попадаешь в «жёлтую зону», то нужно ехать очень медленно, словно на этом участке трассы произошла авария.

Я проехал почти весь третий сектор в этом режиме, а Mercedes в это время просто уехали вперёд. Я тогда ещё удивился, что вообще происходит. Из-за этого я потерял нескольку секунд.

На подъезде к последнему повороту на экране на руле продолжали переключаться разные режимы, а режим виртуального автомобиля безопасности не отключался. В этот момент мимо меня промчался Шарль. Я вновь был в полном недоумении, что происходит. В общем, я потерял секунд семь-восемь, если не больше. Очень неприятная ситуация.

Борьба с Шарлем на последних кругах, когда нам сказали сохранять позиции? Знаете, главная задача на этот уик-энд заключалась в том, чтобы заработать очки. По сути, не было никакой разницы, кто из нас впереди – Шарль или я. Главное, что мы заняли шестое и седьмое места и заработали очки, необходимые для Кубка конструкторов.

В прошлой гонке мы боролись друг с другом, но вышло не очень удачно. Тогда зачем рисковать сегодня? С точки зрения команды было принято разумное решение. Конечно, я люблю бороться, но сейчас важнее гарантировать результат.

Соперники сейчас очень быстры и отыгрывают у нас много очков, так что в такой ситуации не было никакого смысла бороться друг с другом. Мы всё равно не ведём борьбу за какие-то конкретные позиции в чемпионате, так что гораздо лучше просто заработать очки.

Надеюсь, что теперь, когда задача выполнена, на следующей неделе мы сможем вернуться к полноценной борьбе на трассе».

Шарль Леклер (7-й): «Сегодня можно было добиться большего, но нам дважды не повезло. Сначала из-за режима виртуального автомобиля безопасности – он завершился как раз в тот момент, когда мы подъезжали к въезду на пит-лейн. В итоге мы не смогли воспользоваться ситуацией, тогда как другие получили серьёзное преимущество, проведя пит-стоп.

Затем возникла заминка на пит-стопе, из-за которой я потерял довольно много времени. Но, честно говоря, я не думаю, что она как-то повлияла на исход гонки с точки зрения командного результата. Нам просто не повезло с виртуальным автомобилем безопасности.

Перед гонкой мы получили чёткие инструкции, поэтому когда мне сказали удерживать позицию и не атаковать напарника, это не стало неожиданностью. Возможно, в начале гонки были кое-какие неожиданности, но я выполнил свою задачу и доволен результатом».