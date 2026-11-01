Фернандо Алонсо предупредил о сложном завтрашнем дне

Фернандо Алонсо продемонстрировал достойный темп в первой части квалификации, однако проблемы с силовой установкой вынудили его остановить машину.

Фернандо Алонсо (18-й): «Перед квалификацией у меня были позитивные ожидания, но всё закончилось сходом. Машина вела себя хорошо, я чувствовал, что смогу пройти во вторую сессию, но из-за проблемы с двигателем мне пришлось остановиться. В тот момент я уже ничего не могли сделать.

Мы выясним, что именно произошло, но с учетом проблем с охлаждением, с которыми мы здесь сталкиваемся, завтрашний день будет сложным. Мы сделаем всё, что в наших силах и продолжим бороться».

Лэнс Стролл (20-й): «По ходу всего уик-энда мы испытывали некоторые проблемы, в основном с балансом. Задняя часть вела себя нестабильно, возникали сложно с торможением двигателем.

Мы пока не совсем понимаем, в чём причина. Надеюсь, к завтрашнему дню мы сделаем выводы. Думаю, гонка будет для нас довольно сложной, особенно с точки зрения охлаждения машины».