Фернандо Алонсо о скрытом от публики: «Я вижу многое, о чём не могу рассказать»

После гонки в Остине Фернандо Алонсо подверг критике профессионализм гонщиков Формулы 1, которые сражаются за позиции в конце пелотона. Поводом для резких слов пилота Aston Martin стал Алекс Элбон, столкнувшийся с ним на старте и повредивший днище AMR26.

В четверг в Мехико Фернандо Алонсо снова затронул эту тему в разговоре с журналистами. Он отметил, что не пересмотрел свою позицию, однако пожалел о невозможности открыто говорить обо всём, что думает о некоторых коллегах.

Фернандо Алонсо: «Не знаю, говорил ли я именно о последней трети пелотона. После я видел публикации, в которых пытались определить, кого именно я имел в виду, перечисляя семь или восемь гонщиков.

Я не называл конкретное количество, но, думаю, все прекрасно понимают, о ком идёт речь, и кто узнал себя в моих словах. Это, по сути, говорит само за себя.

Моё мнение по поводу произошедшего в Остине не изменилось. Это была совершенно ненужная ошибка на старте. Мне до сих пор трудно понять, чего Алекс рассчитывал добиться этим манёвром. Проблема не ограничивается Остином, ведь подобное происходит на протяжении всего сезона. Находясь за рулём, я вижу многое из того, о чём не могу вам рассказать.

Думаю, за последние годы ситуация практически не изменилась. Машинами в конце пелотона действительно сложнее управлять, они хуже слушаются и обладают меньшим сцеплением с трассой, поэтому гонщики чаще ошибаются.

В таких условиях сложнее контролировать машину и учитывать меняющуюся обстановку на трассе. Машина не всегда помогает гонщику, поэтому ошибок становится больше. Но все эти столкновения на первом круге, постоянные контакты и отлетающие передние антикрылья совершенно ни к чему. Особенно, когда в конце пелотона ты практически ни за что не борешься.

Ограничения расходов тоже способствуют проблемам, но если команды довольны действующим лимитом и не считают проблемой сломанные детали в каждой гонке, значит, их всё устраивает.

Я не считаю, что стюарды должны строже наказывать за такие эпизоды, если только речь не идёт об очевидно опасной ситуации. Это не их ответственность. Всё зависит от амбиций самих гонщиков и от того, чего они хотят добиться в будущем. Хотят ли они продолжать выступать в Формуле 1? Хотят ли получить место в ведущей команде? Или их вполне устраивает постоянно попадать в аварии?»