Фернандо Алонсо о прошедшем уик-энде: «Весь уик-энд получился сложным»

Команда Aston Martin завершила уик-энд в Сингапуре без набранных очков.

Фернандо Алонсо (16-й) отметил: «Весь уик-энд получился сложным, не только сама гонка. Мы знали, что старт с пит-лейн осложнит ситуацию, особенно на трассе, где сложно обгонять. Я сделал всё, что мог, но у нас не хватило темпа, чтобы бороться за более высокие позиции.

По ходу всего уик-энда у машины были проблемы с управляемостью. Надеюсь, мы сможем решить эти проблемы до следующей серии из трёх гонок».

Лэнс Стролл (сход) рассказал: «Ночью мы изменили настройки, поэтому сегодня я стартовал с пит-лейн. Во время гонки возникли проблемы с управляемостью, потом перегрелось сцепление и мне пришлось сойти. Нужно во всём разобраться и найти решение к следующей гонке».