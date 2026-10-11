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Фернандо Алонсо о прошедшем уик-энде: «Весь уик-энд получился сложным»

Aston Martin осталась без очков на Гран-при Сингапура: Фернандо Алонсо финишировал 16-м, а Лэнс Стролл сошёл из-за проблем с машиной в гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.10.2026, 19:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Aston Martin завершила уик-энд в Сингапуре без набранных очков.

Фернандо Алонсо (16-й) отметил: «Весь уик-энд получился сложным, не только сама гонка. Мы знали, что старт с пит-лейн осложнит ситуацию, особенно на трассе, где сложно обгонять. Я сделал всё, что мог, но у нас не хватило темпа, чтобы бороться за более высокие позиции.

По ходу всего уик-энда у машины были проблемы с управляемостью. Надеюсь, мы сможем решить эти проблемы до следующей серии из трёх гонок».

Лэнс Стролл (сход) рассказал: «Ночью мы изменили настройки, поэтому сегодня я стартовал с пит-лейн. Во время гонки возникли проблемы с управляемостью, потом перегрелось сцепление и мне пришлось сойти. Нужно во всём разобраться и найти решение к следующей гонке».

Источник

Фернандо Алонсо (345)Лэнс Стролл (203)Aston Martin (668)

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