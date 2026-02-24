Фернандо Алонсо: «Я уверен в нашем шасси»

На недавних тестах в Бахрейне Фернандо Алонсо выразил обеспокоенность текущим положением дел, однако заявил о своей уверенности в том, что команда во главе с Эдрианом Ньюи сможет изменить ситуацию в течение сезона.

Алонсо отметил, что сохраняет оптимизм, особенно в отношении шасси автомобиля. По его словам, с этим компонентом у него не возникает никаких вопросов. В то же время пилот подчеркнул, что ситуация с силовой установкой остается менее определённой, и пока команде не удаётся полностью разобраться с возникшими трудностями.

Фернандо Алонсо подчеркнул, что опыт Эдриана Ньюи, который более 30 лет занимает лидирующие позиции в автоспорте, является залогом будущих успехов. По мнению гонщика, столь опытный специалист не может потерять свои навыки всего за один сезон. Алонсо выразил уверенность в том, что после решения проблем с силовой установкой команда сможет раскрыть полный потенциал своей машины.