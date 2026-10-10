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Фернандо Алонсо: в квалификации нам не хватило скорости

Гонщики Aston Martin Алонсо и Стролл выбыли в первой сессии квалификации Гран-при Сингапура: 17-е и 19-е места, команда заменит силовую установку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2026, 19:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Aston Martin завершили выступление в первой сессии основной квалификации в Сингапуре.

Фернандо Алонсо (17-й): «В спринте я выжал из машины максимум, сходы соперников позволили мне финишировать 11-м.

К сожалению, в квалификации повторился вчерашний результат – я вновь оказался 17-м. Я чисто проехал последнюю попытку, команда всё сделала верно, но скорости не хватило. В результате мы приняли решение заменить силовую установку перед завтрашней гонкой».

Лэнс Стролл (19-й): «Пока уик-энд складывается не в нашу пользу, мы выступаем хуже, чем ожидалось. Машина ведёт себя не лучшим образом – трасса неровная, а такие трассы не подходят нашей машине.

В спринте мне не удалось использовать своих шансов из-за раннего схода после столкновения с другой машиной. В квалификации на втором быстром круге я оказался в трафике, потом возникла путаница из-за того, что ехавший впереди Боттас прервал свой быстрый круг, из-за чего я потерял много времени».

Источник

Фернандо Алонсо (343)Лэнс Стролл (201)Aston Martin (666)

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