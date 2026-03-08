Фернандо Алонсо: «В Китае мы сможем пойти на больший риск»

Пилоты команды Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл не были внесены в итоговый протокол Гран При Австралии. При этом Лэнс Стролл формально финишировал, однако отстал на пятнадцать кругов от лидера. Представители коллектива выражают опасения относительно возможности завершить следующий этап сезона, который пройдет в Шанхае. В команде с нетерпением ожидают предстоящий Гран При Бахрейна, где ожидается поступление дополнительных батарей от Honda.

Фернандо Алонсо, сошедший с дистанции, поделился своими впечатлениями после гонки: «Я в порядке. Нам нужно искать положительные итоги уик-энда и двигаться вперёд. В команде все полны решимости изменить ситуацию и много работают для этого. По сравнению с тем, в какой форме мы были в четверг в Бахрейне, мы сейчас в лучшем положении.

Испанский гонщик отметил, что у Aston Martin появилась возможность опробовать ряд технических решений и протестировать различные настройки болида, которые помогли команде лучше разобраться в характеристиках шасси. По его словам, оба пилота выполнили прогревочный круг, успешно стартовали и провели пит-стопы, что стало значимым шагом из-за отсутствия подобных процедур на предыдущем этапе в Бахрейне.

Алонсо также подчеркнул, что команда получила важные данные по итогам австралийского этапа, что позволит лучше подготовиться к предстоящей гонке в Китае. Несмотря на осторожный настрой относительно результатов в Шанхае, он выразил надежду пройти полную дистанцию. Испанец отметил, что поступление дополнительных батарей и запасных частей в Бахрейне даст больше возможностей для риска на трассе в Китае.

Лэнс Стролл, который не был классифицирован по итогам гонки, подвел итоги трудного уик-энда: «Весь уик-энд складывался тяжело, и гонка получилась так себе. Но, по крайней мере, удалось проехать какое-то количество кругов.»

Канадский пилот добавил, что проблема вибраций по-прежнему остается актуальной и негативно сказывается на работе силовой установки и прочих компонентах болида. Тем не менее, Стролл подчеркнул, что физически чувствует себя хорошо и способен управлять машиной несмотря на возникшие сложности.