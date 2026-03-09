Фернандо Алонсо: «В Китае для нас всё останется по-прежнему»

Фернандо Алонсо не смог завершить гонку на трассе в Мельбурне и выразил скептицизм относительно возможных улучшений в работе команды на предстоящем этапе в Шанхае.

По словам Алонсо, наиболее позитивным моментом для него стали старт и первые два круга гонки. Пилот отметил, что оказался на десятой позиции уже ко второму кругу, что стало для него неожиданностью. Алонсо подчеркнул, что сам старт прошёл для него хорошо: «Старт не был проблемой. Пока у всех остальных возникли сложности с ускорением, я чисто проехал круг».

Однако, по мнению гонщика, десятую строчку удержать не удалось, и вскоре он оказался на семнадцатом месте или даже ниже. Затем возникла техническая неполадка с телеметрией, что вынудило Алонсо заехать в боксы. После устранения проблемы он вернулся на трассу, но вскоре был вынужден прекратить участие из-за новой неисправности.

Алонсо не рассчитывает на перемены в команде в ходе следующего Гран-при, который пройдёт в Китае. По его словам, состав и техническое оснащение останутся прежними, и поэтому он ожидает сложный уик-энд. Несмотря на трудности, команда, по словам пилота, не теряет оптимизма и продолжает работать.

Алонсо также поделился своими ощущениями от управления машиной, отметив высокий уровень вибраций. Он сообщил, что в Honda считают: после некоторых доработок, проведённых после тестов в Бахрейне, вибрации стали менее выраженными. Однако, по его словам, вопросы с изоляцией батареи на шасси пока остаются нерешёнными.

Пилот выразил уверенность, что потребуется ещё некоторое время для устранения технических проблем, но команда продолжает прилагать максимум усилий. Алонсо подчеркнул важность проезда как можно большего количества кругов ради дальнейшего развития команды.