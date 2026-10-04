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Фернандо Алонсо рассказал: «В какой-то момент я уехал от Хэмилтона»

Фернандо Алонсо финишировал восьмым на Гран-при Бахрейна в Малайзии, назвав дождь, красные флаги и работу Aston Martin ключом к лучшему результату сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2026, 15:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо занял восьмое место на Гран При Бахрейна в Малайзии, показав лучший результат в сезоне. Пилот Aston Martin отметил, что дождь, красные флаги, автомобиль безопасности и отсутствие ошибок со стороны команды помогли ему в борьбе с соперниками.

Лэнс Стролл также добился лучшего результата в сезоне, финишировав двенадцатым.

Фернандо Алонсо (8-й): «Весёлая гонка. С самого начала происходило много событий – красные флаги, долгое ожидание на пит-лейн, потому мы решили стартовать на сликах, что было неправильно, но в тот момент казалось, что мы поступаем верно. На сликах я был даже быстрее Ferrari, в какой-то момент обогнал Льюиса Хэмилтона и уехал от него. В тот момент я подумал: «Ну хорошо, всё складывается неплохо».

Конечно, мы были очень медленными на сликах, но благодаря автомобилю безопасности все сгруппировались вместе и мы начали новую гонку.

Я рад за команду. Бывает не так много уик-эндов, в которые у нас есть шансы заработать очки, и важно в такие моменты не допускать ошибок и не упускать шанс. Сегодня мы не ошибались и отлично сработали, так что я рад за команду и заработанным очкам.

Я с оптимизмом жду следующий этап в Сингапуре. В теории та трасса должна лучше подойти нашей машине, чем в Малайзии. Если мы сможем повторить форму, показанную в этот уик-энд, или даже прибавить, то у нас будут шансы. Я уже жду предстоящий этап – следующие пять дней до квалификации будут интересными».

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Фернандо Алонсо (339)Лэнс Стролл (199)Aston Martin (662)

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