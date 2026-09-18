Фернандо Алонсо: «В будущее я смотрю с оптимизмом»

Фернандо Алонсо и Педро де ла Роса — соотечественники, давние друзья и нынешние коллеги по Aston Martin. В интервью на YouTube-канале команды они обсудили разные темы. Ниже — основные фрагменты почти 20-минутной беседы.

О главном поводе для гордости в карьере

«Когда из картинга я перешёл в гонки на одноместных машинах, в Формулу Nissan или Ф3, то ощущения от пилотирования очень отличались от всего, что я испытывал до этого. Это было очень интересно и, вероятно, определённым образом сформировало всю мою дальнейшую жизнь.

Разумеется, в автоспорте самые лучшие моменты ассоциируются с победами, с впечатлениями, которые ты получаешь не только за рулём машины: когда ты снимаешь шлем и делишься радостью со своими механикам, когда достигаешь какого-то важного результата, например, это может быть первая победа или первый подиум.

В твоей частной жизни могут быть прекрасные моменты, бывают и непростые. Но самые памятные – это те, которыми ты делишься со своей командой… Так и должно быть, ведь хотя кажется, что Формула 1 индивидуальный спорт, ведь за рулём сидит один гонщик, на самом деле в команде работают тысячи людей…»

О настойчивости и упорстве

«Автоспорт – очень трудное дело. Например, в картинге уровень соперничества очень высокий, думать там некогда, и даже если у тебя множество проблем, надо продолжать двигаться вперёд и каждый раз выступать всё лучше и лучше.

В картинге я начинал с того, что нас была одна машина, один двигатель и один комплект резины. И при этом надо было выступать и в Испании, и в Италии на соревнованиях европейского уровня. Было некогда думать о том, чем нам не хватает – надо было просто бороться за победы, вот и всё».

О давлении

«Меня могут расстраивать многие вещи, но эти эмоции я стараюсь превратить в решение. За уик-энд приходится принимать множество решений, например, выбирать шины, на которых ты стартуешь. Например, надо понимать, что если стартовать на мягкой резине, то у тебя будет преимущество в нескольких первых поворотах, но затем ты окажешься в неблагоприятном положении, потому что эти шины будут быстрее изнашиваться.

В таких случаях я стараюсь сосредоточиться на двух первых поворотах, а деградация резины начнётся позже, этого всё равно невозможно избежать».

О перспективах Aston Martin F1

Полагаю, у нас у всех оптимистичный настрой. В этом сезоне наша конкурентоспособность не отвечает нашим ожиданиям. Это действительно так, и в первое время, вероятно, это было своего рода шоком, когда стало понятно, что направление выбрано неправильно.

Но в нашей команде работают очень талантливые люди, она располагает самой лучшей инфраструктурой и в будущем намерена выйти в лидеры. Когда ситуация стала понятна, все сплотились и объединили усилия, стараясь добиться улучшений.

Мы согласились дождаться второй половины сезона, чтобы привести машину в порядок. Начало сезона было тяжёлым, но не потому, что наши люди не старались. Нам просто не хватило времени, так что подтверждаю: в будущее я смотрю с оптимизмом».