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Фернандо Алонсо может вернуться в WEC в 2027 году

Фернандо Алонсо может вернуться в WEC в 2027 году: пилот выбирает между Формулой 1, ролью посла Aston Martin и гонками команды на гиперкаре Valkyrie.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.09.2026, 23:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонcо впервые выступил в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году, ещё будучи пилотом McLaren. Вместе с заводской командой Toyota он сразу одержал победу в легендарном марафоне в Ле-Мане.

Год спустя Алонсо покинул Формулу 1 — как теперь известно, лишь временно. Он вновь выиграл «24 часа Ле-Мана», а также стал чемпионом мира в составе Toyota Gazoo Racing.

Сейчас европейские автоспортивные СМИ обсуждают возможное возвращение Алонсо в WEC уже в следующем году. Сам гонщик не стал отрицать такой вариант, отвечая на прямой вопрос во время гоночного уик-энда в Мадриде.

По информации испанской газеты Marca, Фернандо предстоит выбрать один из нескольких вариантов дальнейшего развития карьеры. Он может продолжить выступления в Формуле 1 за Aston Martin F1, завершить карьеру и стать послом команды, сохранив активное участие в её развитии, либо перейти в WEC.

В последнем случае Алонсо сможет выступать на гиперкарах Aston Martin Valkyrie в составе американской команды Aston Martin THOR Team.

В 2026-м за два экипажа этой команды выступают Харри Тинкнелл, Том Гэмбл, Росс Ганн, Алекс Риберас, Марко Соренсен и Роман Де Анджелис. За три этапа до окончания сезона Aston Martin занимает 6-е место в командном зачёте, поэтому опыт Алонсо может оказаться для неё полезным.

Вероятно, на решение гонщика о планах на 2027 год повлияют и результаты Aston Martin F1 в оставшихся гонках чемпионата мира.

Источник

Фернандо Алонсо (322)Aston Martin (642)

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