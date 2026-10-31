Фернандо Алонсо о ситуации в команде: «Серьёзных причин для тревог у нас нет»

Фернандо Алонсо закончил первый день работы на трассе в Мехико на 12-й позиции протокола. Ранее мы уже приводили его оценку тренировок, в которой пилот Aston Martin отметил обнадёживающий темп машины.

В разговоре с испанскими журналистами Фернандо подробнее рассказал об итогах пятницы:

«Приступая к работе на трассе, я был готов ко всему, ведь Мехико – уникальное место из-за высокого расположения над уровнем моря и прочих факторов; в том числе я не исключал, что нас может ждать приятный сюрприз.

Пока всё идёт неплохо, по крайней мере на моей стороне гаража, и машина работает хорошо. У Лэнса были проблемы, но это нормально на такой трассе, ведь из-за местных условий турбина работает на пределе, а тормоза перегреваются. Здесь все системы машины испытывают предельные нагрузки, но в целом перед субботними сессиями серьёзных причин для тревог у нас нет.

Если говорить о дефиците прижимной силы, то, если честно, я особой разницы не почувствовал. Мы все волновались, что здесь будет ощущаться явное снижение прижима по сравнению с другими трассами, но в реальности поведение машины производит примерно такое же впечатление, как и в предыдущие годы. В общем, я бы сказал, что никаких дополнительных трудностей это не создаёт».

Отвечая на вопрос о работе двигателя, Алонсо предложил обратиться к Шинтаро Орихаре, главному инженеру и руководителю гоночной бригады Honda Racing.

«В Мехико силовая установка всегда работает с большими нагрузками, – ответил японский моторист. – Как мы и прогнозировали, наблюдается определённый турболаг (задержка в работе турбокомпрессора). Мы очень тщательно анализируем поведение турбины и считаем, что сможем добиться некоторых улучшений.

Что касается двигателя внутреннего сгорания, то он работает так, как мы рассчитывали, поэтому сосредоточимся на оптимизации параметров управляемости и постараемся снизить влияние турболага».