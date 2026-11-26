В четверг в Катаре Фернандо Алонсо не принял участия в традиционной встрече с журналистами.

В Aston Martin заявили, что испанский гонщик «продолжает восстанавливаться после вирусной инфекции, которую подхватил под конец гоночного уик-энда в Лас-Вегасе. Он идёт на поправку, и ожидается, что в пятницу вернётся в паддок».

Также ранее стало известно, что в первой тренировке Фернандо Алонсо сменит Джек Кроуфорд. Это позволит двукратному чемпиону Формулы 1 получить дополнительное время для восстановления.