Фернандо Алонсо обозначил цель на гонку в Баку

На городской трассе в Баку Aston Martin уступает команде в конкурентоспособности по сравнению с обычным уровнем. Причиной стали длинные прямые, где силовой установке Honda не хватает мощности. Перед стартом лидер команды Фернандо Алонсо обозначил задачу на субботнюю гонку.

«Постараюсь доехать до финиша, не допускать ошибок, как в квалификации, и не разбить машину, – говорит Фернандо Алонсо. – Мы ведём борьбу не за самые высокие позиции, поэтому важно сохранить машину целой на первом этапе этой строенной серии. Нас ждут три гонки подряд, поэтому наша цель поберечь запасные части и всё в таком ключе».

В Баку Фернандо Алонсо начнёт гонку с 21-й позиции, опередив на старте своего напарника Лэнса Стролла.