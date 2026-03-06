Фернандо Алонсо: «Надеемся на скорое решение»

Фернандо Алонсо откровенно признал, что команда Aston Martin находится в начале гоночного уик-энда в Австралии примерно в таком же непростом положении, как и на предсезонных тестах. Несмотря на это, двукратный чемпион мира сохраняет оптимизм и не теряет боевого настроя.

Алонсо, завершивший сессию на 20-й позиции, отметил: команда продолжает анализировать информацию, собранную на тренировках. По его словам, ощущения за рулём болида практически не изменились по сравнению с этапом в Бахрейне. При этом команда не смогла проехать много кругов из-за технических сложностей с двигателями Honda, которые проявились в обеих тренировочных сессиях.

Испанский гонщик подчеркнул, что коллектив всё ещё отстаёт от первоначального плана на уик-энд, однако выразил надежду, что предстоящая тренировка пройдёт более успешно. Говоря о настрое на сам Гран При, Алонсо отметил готовность команды пройти всю дистанцию гонки, но подчеркнул, что вопрос наличия запасных частей остаётся за мотористами Honda.

Пилот Aston Martin также добавил, что в команде сохраняется спокойная атмосфера, несмотря на возможные преувеличения в прессе относительно ситуации. По его словам, коллектив чётко осознаёт свой уровень и готов принимать вызовы. Алонсо отметил, что в Формуле 1 сложности с технологиями — обычная практика, а любые технические решения требуют времени.

Фернандо Алонсо выразил уверенность, что команда будет постепенно двигаться вперёд, и надеется, что этот прогресс скоро отразится и на результатах в квалификациях и гонках.