Фернандо Алонсо заявил: «Мы не можем рассказывать обо всём»

Перед стартом гоночного уик-энда в Остине Фернандо Алонсо заявил, что в Aston Martin знают, какие проблемы требуют решения. При этом гонщик отметил, что не обо всех из них команда может говорить открыто. По словам Алонсо, трудности связаны не только с силовой установкой, но и с шасси.

Фернандо Алонсо: «Я не переживаю по поводу того, что у нас могут повториться проблемы с турбиной. Нам приходится общаться с прессой в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, но мы не можем рассказывать обо всём.

Мы знаем, что нужно улучшить, и понимаем, над какими областями работать. Все в команде действуют сообща. Думаю, впереди нас ждут хорошие перемены, но сначала нужно разобраться с проблемами. Сейчас мы понимаем, в чём они заключаются, и какие области нужно улучшить. Но можем ли мы обо всём этом рассказать – это уже другой вопрос.

Можете не сомневаться, мы понимаем, что нужно улучшить в шасси и в силовой установке. Нам нужно быстрее проходить повороты и прибавлять на прямых. Всё это хорошо видно по данным GPS. Если сравнить наши показатели с показателями более быстрых машин, то становится ясно, что нам нужно прибавлять во всех областях, и мы над этим работаем.

До конца сезона осталось шесть гонок, а машина уже не изменится. Поэтому не стоит рассчитывать на серьёзные изменения в расстановке сил. По словам Алонсо, это относится не только к Aston Martin, но и к остальным командам».