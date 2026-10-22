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Фернандо Алонсо заявил: «Мы не можем рассказывать обо всём»

Фернандо Алонсо рассказал о проблемах Aston Martin с шасси и силовой установкой, отметив необходимость прибавить в поворотах и на прямых до конца сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2026, 22:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом гоночного уик-энда в Остине Фернандо Алонсо заявил, что в Aston Martin знают, какие проблемы требуют решения. При этом гонщик отметил, что не обо всех из них команда может говорить открыто. По словам Алонсо, трудности связаны не только с силовой установкой, но и с шасси.

Фернандо Алонсо: «Я не переживаю по поводу того, что у нас могут повториться проблемы с турбиной. Нам приходится общаться с прессой в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, но мы не можем рассказывать обо всём.

Мы знаем, что нужно улучшить, и понимаем, над какими областями работать. Все в команде действуют сообща. Думаю, впереди нас ждут хорошие перемены, но сначала нужно разобраться с проблемами. Сейчас мы понимаем, в чём они заключаются, и какие области нужно улучшить. Но можем ли мы обо всём этом рассказать – это уже другой вопрос.

Можете не сомневаться, мы понимаем, что нужно улучшить в шасси и в силовой установке. Нам нужно быстрее проходить повороты и прибавлять на прямых. Всё это хорошо видно по данным GPS. Если сравнить наши показатели с показателями более быстрых машин, то становится ясно, что нам нужно прибавлять во всех областях, и мы над этим работаем.

До конца сезона осталось шесть гонок, а машина уже не изменится. Поэтому не стоит рассчитывать на серьёзные изменения в расстановке сил. По словам Алонсо, это относится не только к Aston Martin, но и к остальным командам».

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Фернандо Алонсо (350)Aston Martin (676)

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