Фернандо Алонсо: «Мы сильно уступаем конкурентам»

По итогам квалификационной сессии к спринту в Шанхае пилоты Aston Martin, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, смогли опередить лишь представителей команды Cadillac. Именно так завершился для них первый этап гоночного уик-энда в Китае.

Как сообщил Фернандо Алонсо, занявший 19-е место, команда сосредоточена на сборе данных и детальном изучении машины. «Нам удалось проехать несколько кругов в тренировке и принять участие только в первой части квалификации к спринту. Думаю, мы сделали всё, что могли, yj по-прежнему много проигрываем остальным. Завтра попробуем прибавить и проехать настолько много кругов, сколько возможно, чтобы продолжить работу по изучению машины и силовой установки», — прокомментировал Алонсо итоги дня.

Лэнс Стролл, оказавшийся на 20-й позиции, подчеркнул, что команда продолжает сталкиваться с теми же трудностями, что и на предыдущем этапе. «Мы собрали важную информацию, и это позитивный момент, но проблемы, которые мешали нам в Мельбурне, остаются и здесь. В конечном итоге мы не хотим бороться за 19-е и 20-е места, поэтому предстоит много работы. Но в Китае наша главная цель – получше узнать машину», — отметил Стролл.

Таким образом, в Aston Martin делают акцент на техническом прогрессе и поиске решений, чтобы улучшить свои позиции в дальнейших заездах.