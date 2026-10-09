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«Мне казалось, что я хорошо проехал круг»: Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл оценили неудачную квалификацию к спринту в Сингапуре: гонщики Aston Martin заняли 15-е и 18-е места.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2026, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Квалификация к спринту стала неудачной для гонщиков Aston Martin.

Фернандо Алонсо (15-й): «Я немного расстроен, что оказался только пятнадцатым – мне казалось, что я хорошо проехал круг. Я комфортно чувствовал себя за рулём, но остались некоторые проблемы, которые мы не смогли решить из-за того, что тренировка была только одна.

Мы продолжаем работать и постараемся понять, в чём можно прибавить, чтобы завтра добиться от машины большего в спринте и в основной квалификации».

Лэнс Стролл (18-й): «Теоретически, в Сингапуре мы должны были показать примерно те же результаты, что и на прошлой неделе в Малайзии, но найти подходящие настройки не удалось.

Пока я не смог почувствовать машину на этой трассе, а на втором быстром круге мне был недоступен режим обгона, поэтому я упустил все шансы побороться за выход во вторую часть квалификации».

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Фернандо Алонсо (341)Лэнс Стролл (200)

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