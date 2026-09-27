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Между Фернандо Алонсо и Honda возникли разногласия.

Honda заявила об исправности силовой установки после схода Алонсо в Баку: телеметрия не выявила проблем, двигатель планируют использовать до конца сезона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.09.2026, 18:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

После схода в Баку Фернандо Алонсо назвал причиной проблемы с силовой установкой. Однако в Honda заявили, что не обнаружили неисправностей.

Шинтаро Орихара, главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing: «Мы проанализировали телеметрию, проверили все параметры – силовая установка была в порядке.

Мы не увидели никаких проблем по поступающим данным, но ещё раз внимательно всё проверим во время технического обслуживания, сравним с той информацией о работе силовой установки, что получали на нашей базе, и они тоже всё тщательно проверят.

На тренировках у нас возникали некоторые проблемы с этой версией двигателя. Во второй сессии произошёл сбой в системе подачи масла, поэтому мы остановили машину, нашли причину и заменили деталь. Но после этого, в третьей тренировке, квалификации и гонке никаких проблем не было. Я считаю, что новый двигатель исправен и мы сможем использовать его до конца сезона».

Источник

Фернандо Алонсо (330)Aston Martin (651)

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