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«Двигатель работает очень плохо», — заявил Фернандо Алонсо.

Фернандо Алонсо раскритиковал двигатель Honda после Гран-при Испании, где финишировал 17-м, и пока не определился с будущим в команде Aston Martin.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2026, 16:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо заявляет, что с оптимизмом оценивает будущее. Однако в интервью, организованном пресс-службой Aston Martin, он говорил об этом иначе, чем в комментариях испанским журналистам после гонки на новом автодроме в Мадриде, где вновь выразил недовольство силовой установкой Honda.

На домашнем этапе сезона испанец рассчитывал проявить себя, но в итоге завершил Гран При Испании на 17-м месте, отстав от победителя на два круга.

«Двигатель работает очень плохо, – заявил двукратный чемпион мира. – Полагаю, проблемы связаны с турбиной, и во время пит-стопов мотор чуть не заглох. То же самое происходило, когда мне приходилось реагировать на синие флаги, замедляться и пропускать другие машины».

По словам Фернандо, после этого автомобиль с трудом набирал скорость. Поэтому он попросил команду и мотористов Honda выяснить причину произошедшего.

Перспективы дальнейшего сотрудничества Алонсо с Aston Martin пока остаются без изменений: в команде ждут его решения. Не изменилось и отношение Фернандо к Формуле 1 образца 2026 года. Происходящее сейчас он называет «чемпионатом мира по эффективности батарей».

Гоночный директор команды из Сильверстоуна Майк Крак так прокомментировал переговоры с Алонсо: «Как я уже говорил, мы уверены, что сможем найти хорошее решение, которое всех устроит. Но пока остаётся только ждать. Он сам должен определиться, после чего мы продолжим движение вперёд».

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