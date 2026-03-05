Главная Новости Aston Martin Фернандо Алонсо: "Адреналин побеждает боль"
Новости

Фернандо Алонсо: "Адреналин побеждает боль"

Фернандо Алонсо заявил, что Honda решит проблему вибраций двигателя в Формуле 1, и выразил уверенность в конкурентоспособности мотора после тестов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.03.2026, 08:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В четверг в Мельбурне пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо прокомментировал недавние высказывания Эдриана Ньюи касательно проблем с новым двигателем Honda. Ньюи ранее отметил, что из-за сильных вибраций мотор не позволяет проехать больше 25 кругов подряд.

Алонсо отметил, что, несмотря на технические сложности, управлять болидом несложно. По его словам, за рулём машины адреналин настолько высок, что перекрывает любые болезненные ощущения. «Если бы мы боролись за победу, я мог бы провести в машине даже три часа», — подчеркнул гонщик.

Он добавил, что во время нахождения в кокпите нет чувства ограничений, однако столь сильные вибрации недопустимы для современной техники. Пока неясно, к чему могут привести подобные нагрузки на протяжении нескольких месяцев, поэтому инженерам предстоит найти выход из сложившейся ситуации.

По словам Алонсо, вибрации двигателя оказывают негативное влияние на компоненты болида, и примерно через 20-25 минут пилот начинает ощущать их физически. Он пояснил, что наиболее точным определением этого состояния будет небольшое онемение в руках или ногах.

Гонщик также сообщил, что специалисты Honda в Сакуре ежедневно работают над устранением возникших проблем. После этапа в Бахрейне были проведены дополнительные испытания, и некоторые решения уже внедрены в конструкцию машины. Алонсо выразил уверенность в том, что Honda сможет преодолеть трудности, как это уже случалось в прошлом. Он считает, что в будущем этот мотор станет одним из лучших в Формуле 1.

Источник

Фернандо Алонсо (220)Aston Martin (436)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация