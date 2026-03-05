Фернандо Алонсо: "Адреналин побеждает боль"

В четверг в Мельбурне пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо прокомментировал недавние высказывания Эдриана Ньюи касательно проблем с новым двигателем Honda. Ньюи ранее отметил, что из-за сильных вибраций мотор не позволяет проехать больше 25 кругов подряд.

Алонсо отметил, что, несмотря на технические сложности, управлять болидом несложно. По его словам, за рулём машины адреналин настолько высок, что перекрывает любые болезненные ощущения. «Если бы мы боролись за победу, я мог бы провести в машине даже три часа», — подчеркнул гонщик.

Он добавил, что во время нахождения в кокпите нет чувства ограничений, однако столь сильные вибрации недопустимы для современной техники. Пока неясно, к чему могут привести подобные нагрузки на протяжении нескольких месяцев, поэтому инженерам предстоит найти выход из сложившейся ситуации.

По словам Алонсо, вибрации двигателя оказывают негативное влияние на компоненты болида, и примерно через 20-25 минут пилот начинает ощущать их физически. Он пояснил, что наиболее точным определением этого состояния будет небольшое онемение в руках или ногах.

Гонщик также сообщил, что специалисты Honda в Сакуре ежедневно работают над устранением возникших проблем. После этапа в Бахрейне были проведены дополнительные испытания, и некоторые решения уже внедрены в конструкцию машины. Алонсо выразил уверенность в том, что Honda сможет преодолеть трудности, как это уже случалось в прошлом. Он считает, что в будущем этот мотор станет одним из лучших в Формуле 1.