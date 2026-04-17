Чувствуете прилив комфорта? Китайская компания Seres запатентовала дизайн встроенного автомобильного туалета

Китайская компания Seres разрабатывает инновационную функцию для своих автомобилей — встроенный туалет. Это необычное решение подтверждается патентными заявками, опубликованными в Китае.

Согласно документам, туалет будет размещён под пассажирским сиденьем и скрыт, когда не используется. Активировать устройство можно будет как вручную, так и с помощью системы голосового управления автомобиля.

Стоит отметить, что патент распространяется только на пассажирское сиденье. Таким образом, воспользоваться этим удобством во время управления автомобилем не получится. Пока нет информации о том, появится ли функция только в топовых версиях моделей Seres или будет доступна и в более простых комплектациях.

В конструкции предусмотрены вентилятор и специальная труба, выводящая запахи из салона. Отходы будут собираться в отдельном контейнере внутри автомобиля, а не выбрасываться наружу. Также упоминается наличие поворотного нагревательного стержня, предназначенного для уничтожения отходов.

Туалеты внутри транспортных средств обычно встречаются в автодомах и автобусах, но в легковых автомобилях подобные решения по-прежнему редкость. Известен исторический пример из 1950-х годов, когда американский предприниматель Joseph J Mascuch заказал модификацию Rolls-Royce Silver Wraith у Альфредо Виньяле, добавив золотой туалет под задним сиденьем, который также служил охладителем для шампанского.

Автомобили китайских производителей часто оснащаются богатыми опциями: например, панорамная крыша у компактного Leapmotor T03 или холодильник в новой Denza Z9GT. Однако Seres идет ещё дальше, стремясь выделиться на рынке подобным необычным функционалом.

В модельном ряду Seres в Китае преобладают кроссоверы, такие как Seres 5 и Seres 3. Последний в 2024 году был подтверждён для выхода на рынок Великобритании.