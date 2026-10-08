Ф3: Ухён Шин останется в составе Hitech

Команда Hitech, выступающая в Формуле 3, сообщила о продлении соглашения с Ухёном Шином. Гонщик продолжит выступать за коллектив в сезоне 2027 года.

В 2026-м 22-летний представитель Южной Кореи дебютировал в Формуле 3. Его лучшим результатом стало 18-е место в спринте в Монако. В общем зачёте сезона Ухён Шин занял 33-ю позицию из 35 возможных, оказавшись последним среди гонщиков, принявших участие во всех этапах.

Ухён Шин: «В Формуле 3 есть свои особенности, которые делают эту серию очень конкурентной и сложной. Я чувствую, что ещё могу прибавить, поэтому решил провести здесь ещё один сезон и продолжить работать над теми аспектами, которые мне нужно улучшить, но уже в знакомой обстановке.

Хочу поблагодарить команду за доверие и за возможность продолжить нашу совместную работу».