Формула-3: Угочукву впервые победил в Мельбурне

Уго Угочукву одержал первую победу в сезоне Формулы 3, став триумфатором воскресной гонки в Мельбурне. Вместе с представителем Campos Racing на подиум поднялись Фредди Слейтер и Таито Като.

Перед стартом заезда команда Prema объявила, что Луи Шарп и Джеймс Уортон, пострадавшие в субботней аварии, не примут участия в гонке. Как подчеркнули в команде, решение было принято совместно с медицинским штабом. Отмечается, что оба гонщика чувствуют себя хорошо, и их возвращение на трассу ожидается в ближайшее время.

В Мельбурне участников Формулы 3 встретило ясное утро и температура воздуха +20°C. С поула стартовал Теофиль Наэль, сохранивший лидерство на первых метрах дистанции. В то же время Фредди Слейтер сумел опередить Уго Угочукву в борьбе за вторую позицию, а Брандо Бадоер начал заезд с мощного прорыва на шестое место. Хосе Гарфиас уже в первом повороте оказался за пределами трассы и вынужден был возвращаться последним.

На втором круге дистанции, состоящей из 23 кругов, Угочукву провёл успешную атаку и вернул себе второе место, опередив Слейтера. Спустя два круга Уго атаковал своего напарника по Campos Racing, выйдя в лидеры гонки.

Наэль не позволил сопернику оторваться, держась на расстоянии нескольких десятых секунды позади Угочукву и оказывая прессинг. Позади лидеров Бадоер смог опередить Николу Лакорте в борьбе за пятую позицию, а Ной Стромстед переместился с десятого на восьмое место, обойдя Бруно дель Пино и Маттиа Колнаньи.

К седьмому кругу тройка лидеров опережала остальной пелотон на две секунды. Пелотон сдерживал Мацей Гладыш. На восьмом круге Бадоер допустил ошибку в последнем повороте и откатился на одиннадцатое место. Нандхавуд Бхиромбхакди разбил свой болид в двенадцатом повороте, после чего на трассу на девятом круге выехал автомобиль безопасности.

Рестарт гонки состоялся на двенадцатом круге. Первые десять участников сохранили свои позиции, не рискуя атаками на прямой. На тринадцатом круге Бруно дель Пино вышел на восьмое место, обогнав Колнаньи. В то же время Бадоер вновь ошибся, попав в гравий в 12-м повороте и откатившись на пятнадцатую строчку.

На пятнадцатом круге Никола Лакорте смог обойти Слейтера в борьбе за третью позицию. Уже на следующем круге Теофиль Наэль, занимавший второе место, был наказан пятисекундным штрафом за фальстарт.

Шестнадцатый круг отметился обгоном Гладыша Ноем Стромстедом, что позволило последнему выйти на пятое место. Вскоре Гладыш уступил ещё две позиции — его прошли Таито Като и Бруно дель Пино. Впереди произошёл контакт между Стромстедом и Лакорте, в результате чего у Никола оказалось повреждено антикрыло, и он откатился с третьего на седьмое место.

Позже Лакорте получил ещё один штраф — пять секунд за фальстарт, и из-за повреждений он опустился на девятое место.

На двадцатом круге Слейтер совершил атаку на Наэля в девятом повороте и вышел на второе место. Почти сразу же на трассу вновь выехал автомобиль безопасности из-за инцидента с Майклом Шином в пятом повороте. В это же время Стромстед получил десятисекундный штраф за столкновение с Лакорте.

Финиш гонки прошёл без борьбы — автомобиль безопасности покинул трассу только на заключительном круге. Уго Угочукву, начавший второй сезон в Формуле 3, одержал первую победу и возглавил личный зачёт чемпионата. Для Фредди Слейтера второе место стало повторением его наилучшего результата.

После наложения штрафов Наэля и Стромстеда на третью позицию поднялся Таито Като. Наэль и Стромстед из-за санкций остались за пределами первой десятки и не заработали очки. Дополнительный балл за лучший круг получил Бруно дель Пино, который финишировал четвёртым.

Следующий этап Формулы 3 состоится с 10 по 12 апреля в Бахрейне.

