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**Ф3: Салим Ханна продолжит выступать за Campos Racing**

Салим Ханна подписал контракт с Campos Racing на сезон Формулы-3 2027 года после двух этапов за AIX Racing в текущем сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 16:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Участник Гоночной академии Ferrari Салим Ханна продолжит карьеру в Формуле 3. В 2027 году колумбийский гонщик будет выступать за Campos Racing.

В текущем сезоне Ханна провёл два этапа Формулы 3 — в Шпильберге и на Хунгароринге. На этих соревнованиях он представлял AIX Racing, а его лучшим результатом стало 19-е место в воскресной гонке в Австрии.

Салим Ханна: «Я очень рад стать частью этой замечательной команды. С первого дня я чувствовал, что мне здесь рады, и с нетерпением жду возможности учиться и прибавлять с каждым днём.

У нас сильная команда, и я надеюсь, что в следующем году мы сможем побороться в числе лидеров и вместе добиться больших успехов!»

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