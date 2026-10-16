Ф3: Салим Ханна продолжит выступать за Campos Racing**

Участник Гоночной академии Ferrari Салим Ханна продолжит карьеру в Формуле 3. В 2027 году колумбийский гонщик будет выступать за Campos Racing.

В текущем сезоне Ханна провёл два этапа Формулы 3 — в Шпильберге и на Хунгароринге. На этих соревнованиях он представлял AIX Racing, а его лучшим результатом стало 19-е место в воскресной гонке в Австрии.

Салим Ханна: «Я очень рад стать частью этой замечательной команды. С первого дня я чувствовал, что мне здесь рады, и с нетерпением жду возможности учиться и прибавлять с каждым днём.

У нас сильная команда, и я надеюсь, что в следующем году мы сможем побороться в числе лидеров и вместе добиться больших успехов!»