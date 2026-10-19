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Ф3: Маттиа Кольнаги останется в Campos Racing

Маттиа Кольнаги присоединился к Campos Racing и проведёт сезон-2027 в Формуле 3. 18-летний итальянец в прошлом сезоне выступал за MP Motorsport.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2026, 15:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Campos Racing объявила о заключении контракта с Маттиа Кольнаги на сезон 2027 года.

В прошлом сезоне 18-летний итальянец представлял MP Motorsport. Его лучшим результатом стали четыре четвёртых места, а в личном зачёте по итогам года он занял тринадцатую позицию.

Маттиа Кольнаги: «Я очень рад присоединиться к Campos Racing в сезоне 2027 года Формулы 3. Мне приходилось бороться с этой командой в других сериях, и я всегда с большим уважением относился к ним, особенно сейчас, когда они выиграл титул в личном и командном зачёте в Формуле 3.

После успехов в других сериях и опыта, полученного в этом году в Формуле 3, я уверен, что вместе с Campos у нас есть потенциал побороться за серьёзные результаты в 2027-м. С нетерпением жду начала работы на предстоящих тестах, чтобы заложить фундамент для успешного сезона».

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