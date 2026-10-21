Ф3: Маседу показал лучшее время во второй день тестов в Хересе

Франсишку Маседу стал самым быстрым пилотом второго дня тестов Формулы 3 в Хересе. В утренней сессии португалец проехал круг за 1:29.766 секунды.
Утренние заезды начались с остановки сессии: на трассе возникли проблемы у Алессандро Джусти. После возобновления работы лидером стал Педро Клеро, показавший результат 1:31.659 секунды. Вскоре появились новые красные флаги — уроженец Москвы, выступающий под флагом Казахстана, Александр Абхазава вылетел в гравий в третьем повороте.
В третий раз утренняя сессия была прервана после остановки Маседу в восьмом повороте. Когда заезды возобновились, гонщики сосредоточились на коротких сериях кругов. Именно в этот момент Франсишку Маседу показал результат, который впоследствии стал лучшим в сессии.
В заключительный час участники тестов перешли к работе на длинных сериях. За 30 минут до окончания сессии красные флаги появились вновь после вылета Мацея Гладыша в пятом повороте.
После перерыва пилоты продолжили работу в дневной сессии. Алессандро Джусти, пропустивший большую часть утренних заездов, вернулся на трассу и установил время 1:30.322 секунды. Этот результат остался лучшим до конца дня.
Менее чем за два часа до завершения сессии заезды снова остановили. Мигель Коста остановился у въезда на пит-лейн. После возобновления работы гонщики отрабатывали старты и проводили симуляции гонки.
Следующий тестовый заезд Формулы 3 состоится в Барселоне 26-27 октября.
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Ф.Маседу
|Van Amersfoort Racing
|1:29.766
|13
|2. Э.Делиньи
|Van Amersfoort Racing
|1:29.935
|47
|3. П.Клеро
|Rodin Motorsport
|1:29.952
|38
|4. Р.Сиворутун
|Rodin Motorsport
|1:30.003
|38
|5. М.Кольнаги
|Campos Racing
|1:30.037
|36
|6. К.Аль-Азхари
|Hitech
|1:30.055
|39
|7. Т.Като
|ART Grand Prix
|1:30.077
|41
|8. Э.Оливьери
|ART Grand Prix
|1:30.133
|40
|9. А.Пауэлл
|PREMA Racing
|1:30.133
|29
|10. Д.Эгози
|AIX Racing
|1:30.134
|42
|11. Д.Накамура
|PREMA Racing
|1:30.173
|26
|12. К.Накамура-Берта
|TRIDENT
|1:30.187
|24
|13. С.Уэлдон
|TRIDENT
|1:30.205
|24
|14. С.Ханна
|Campos Racing
|1:30.219
|42
|15. Д.Говда
|AIX Racing
|1:30.254
|39
|16. Р.Аль-Дахери
|Van Amersfoort Racing
|1:30.270
|55
|17. К.Ли
|Hitech
|1:30.283
|39
|18. Н.Макканьяни
|TRIDENT
|1:30.302
|20
|19. Г.Гомес
|AIX Racing
|1:30.326
|40
|20. Э.Ривера
|Campos Racing
|1:30.350
|33
|21. Ч.Чи
|MP Motorsport
|1:30.368
|35
|22. Э.Йе
|ART Grand Prix
|1:30.380
|42
|23. М.Коста
|DAMS Lucas Oil
|1:30.458
|41
|24. М.Гладыш
|MP Motorsport
|1:30.471
|31
|25. М.де Пало
|MP Motorsport
|1:30.494
|37
|26. Н.Бхиромбхакди
|DAMS Lucas Oil
|1:30.526
|35
|27. А.Абхазава
|DAMS Lucas Oil
|1:30.557
|26
|28. У.Шин
|Hitech
|1:30.643
|32
|29. М.Молнар
|PREMA Racing
|1:30.953
|40
|30. А.Джусти
|Rodin Motorsport
|1:43.636
|03
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. А.Джусти
|Rodin Motorsport
|1:30.322
|49
|2. Ф.Маседу
|Van Amersfoort Racing
|1:31.401
|32
|3. Д.Накамура
|PREMA Racing
|1:31.920
|35
|4. А.Пауэлл
|PREMA Racing
|1:32.139
|48
|5. Н.Бхиромбхакди
|DAMS Lucas Oil
|1:32.621
|28
|6. П.Клеро
|Rodin Motorsport
|1:32.895
|45
|7. А.Абхазава
|DAMS Lucas Oil
|1:32.063
|45
|8. С.Уэлдон
|TRIDENT
|1:32.966
|52
|9. Р.Сиворутун
|Rodin Motorsport
|1:32.996
|45
|10. Э.Делиньи
|Van Amersfoort Racing
|1:33.081
|48
|11. Н.Макканьяни
|TRIDENT
|1:33.085
|48
|12. К.Аль-Азхари
|Hitech
|1:33.105
|47
|13. Р.Аль-Дахери
|Van Amersfoort Racing
|1:33.109
|49
|14. К.Накамура-Берта
|TRIDENT
|1:33.275
|52
|15. К.Ли
|Hitech
|1:33.401
|45
|16. У.Шин
|Hitech
|1:33.437
|05
|17. М.де Пало
|MP Motorsport
|1:33.453
|48
|18. Г.Гомес
|AIX Racing
|1:33.494
|47
|19. Э.Оливьери
|ART Grand Prix
|1:33.562
|47
|20. М.Кольнаги
|Campos Racing
|1:33.573
|51
|21. М.Гладыш
|MP Motorsport
|1:33.613
|46
|22. Д.Эгози
|AIX Racing
|1:33.621
|47
|23. Э.Йе
|ART Grand Prix
|1:33.648
|47
|24. С.Ханна
|Campos Racing
|1:33.709
|50
|25. Д.Говда
|AIX Racing
|1:33.745
|23
|26. Т.Като
|ART Grand Prix
|1:33.748
|47
|27. Э.Ривера
|Campos Racing
|1:33.843
|49
|28. Ч.Чи
|MP Motorsport
|1:33.917
|45
|29. М.Коста
|DAMS Lucas Oil
|1:33.920
|23
|30. М.Молнар
|PREMA Racing
|1:34.086
|43