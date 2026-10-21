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Ф3: Маседу показал лучшее время во второй день тестов в Хересе

Франсишку Маседу показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Хересе — 1:29.766 в утренней сессии. Дневную сессию выиграл Алессандро Джусти.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.10.2026, 19:02·5 мин
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Фото: F1news.ru

Франсишку Маседу стал самым быстрым пилотом второго дня тестов Формулы 3 в Хересе. В утренней сессии португалец проехал круг за 1:29.766 секунды.

Утренние заезды начались с остановки сессии: на трассе возникли проблемы у Алессандро Джусти. После возобновления работы лидером стал Педро Клеро, показавший результат 1:31.659 секунды. Вскоре появились новые красные флаги — уроженец Москвы, выступающий под флагом Казахстана, Александр Абхазава вылетел в гравий в третьем повороте.

В третий раз утренняя сессия была прервана после остановки Маседу в восьмом повороте. Когда заезды возобновились, гонщики сосредоточились на коротких сериях кругов. Именно в этот момент Франсишку Маседу показал результат, который впоследствии стал лучшим в сессии.

В заключительный час участники тестов перешли к работе на длинных сериях. За 30 минут до окончания сессии красные флаги появились вновь после вылета Мацея Гладыша в пятом повороте.

После перерыва пилоты продолжили работу в дневной сессии. Алессандро Джусти, пропустивший большую часть утренних заездов, вернулся на трассу и установил время 1:30.322 секунды. Этот результат остался лучшим до конца дня.

Менее чем за два часа до завершения сессии заезды снова остановили. Мигель Коста остановился у въезда на пит-лейн. После возобновления работы гонщики отрабатывали старты и проводили симуляции гонки.

Следующий тестовый заезд Формулы 3 состоится в Барселоне 26-27 октября.

Результаты утренней сессии

ПилотКомандаВремяКруги
1. Ф.МаседуVan Amersfoort Racing1:29.76613
2. Э.ДелиньиVan Amersfoort Racing1:29.93547
3. П.КлероRodin Motorsport1:29.95238
4. Р.СиворутунRodin Motorsport1:30.00338
5. М.КольнагиCampos Racing1:30.03736
6. К.Аль-АзхариHitech1:30.05539
7. Т.КатоART Grand Prix1:30.07741
8. Э.ОливьериART Grand Prix1:30.13340
9. А.ПауэллPREMA Racing1:30.13329
10. Д.ЭгозиAIX Racing1:30.13442
11. Д.НакамураPREMA Racing1:30.17326
12. К.Накамура-БертаTRIDENT1:30.18724
13. С.УэлдонTRIDENT1:30.20524
14. С.ХаннаCampos Racing1:30.21942
15. Д.ГовдаAIX Racing1:30.25439
16. Р.Аль-ДахериVan Amersfoort Racing1:30.27055
17. К.ЛиHitech1:30.28339
18. Н.МакканьяниTRIDENT1:30.30220
19. Г.ГомесAIX Racing1:30.32640
20. Э.РивераCampos Racing1:30.35033
21. Ч.ЧиMP Motorsport1:30.36835
22. Э.ЙеART Grand Prix1:30.38042
23. М.КостаDAMS Lucas Oil1:30.45841
24. М.ГладышMP Motorsport1:30.47131
25. М.де ПалоMP Motorsport1:30.49437
26. Н.БхиромбхакдиDAMS Lucas Oil1:30.52635
27. А.АбхазаваDAMS Lucas Oil1:30.55726
28. У.ШинHitech1:30.64332
29. М.МолнарPREMA Racing1:30.95340
30. А.ДжустиRodin Motorsport1:43.63603

Результаты дневной сессии

ПилотКомандаВремяКруги
1. А.ДжустиRodin Motorsport1:30.32249
2. Ф.МаседуVan Amersfoort Racing1:31.40132
3. Д.НакамураPREMA Racing1:31.92035
4. А.ПауэллPREMA Racing1:32.13948
5. Н.БхиромбхакдиDAMS Lucas Oil1:32.62128
6. П.КлероRodin Motorsport1:32.89545
7. А.АбхазаваDAMS Lucas Oil1:32.06345
8. С.УэлдонTRIDENT1:32.96652
9. Р.СиворутунRodin Motorsport1:32.99645
10. Э.ДелиньиVan Amersfoort Racing1:33.08148
11. Н.МакканьяниTRIDENT1:33.08548
12. К.Аль-АзхариHitech1:33.10547
13. Р.Аль-ДахериVan Amersfoort Racing1:33.10949
14. К.Накамура-БертаTRIDENT1:33.27552
15. К.ЛиHitech1:33.40145
16. У.ШинHitech1:33.43705
17. М.де ПалоMP Motorsport1:33.45348
18. Г.ГомесAIX Racing1:33.49447
19. Э.ОливьериART Grand Prix1:33.56247
20. М.КольнагиCampos Racing1:33.57351
21. М.ГладышMP Motorsport1:33.61346
22. Д.ЭгозиAIX Racing1:33.62147
23. Э.ЙеART Grand Prix1:33.64847
24. С.ХаннаCampos Racing1:33.70950
25. Д.ГовдаAIX Racing1:33.74523
26. Т.КатоART Grand Prix1:33.74847
27. Э.РивераCampos Racing1:33.84349
28. Ч.ЧиMP Motorsport1:33.91745
29. М.КостаDAMS Lucas Oil1:33.92023
30. М.МолнарPREMA Racing1:34.08643

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