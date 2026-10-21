Ф3: Маседу показал лучшее время во второй день тестов в Хересе

Франсишку Маседу стал самым быстрым пилотом второго дня тестов Формулы 3 в Хересе. В утренней сессии португалец проехал круг за 1:29.766 секунды.

Утренние заезды начались с остановки сессии: на трассе возникли проблемы у Алессандро Джусти. После возобновления работы лидером стал Педро Клеро, показавший результат 1:31.659 секунды. Вскоре появились новые красные флаги — уроженец Москвы, выступающий под флагом Казахстана, Александр Абхазава вылетел в гравий в третьем повороте.

В третий раз утренняя сессия была прервана после остановки Маседу в восьмом повороте. Когда заезды возобновились, гонщики сосредоточились на коротких сериях кругов. Именно в этот момент Франсишку Маседу показал результат, который впоследствии стал лучшим в сессии.

В заключительный час участники тестов перешли к работе на длинных сериях. За 30 минут до окончания сессии красные флаги появились вновь после вылета Мацея Гладыша в пятом повороте.

После перерыва пилоты продолжили работу в дневной сессии. Алессандро Джусти, пропустивший большую часть утренних заездов, вернулся на трассу и установил время 1:30.322 секунды. Этот результат остался лучшим до конца дня.

Менее чем за два часа до завершения сессии заезды снова остановили. Мигель Коста остановился у въезда на пит-лейн. После возобновления работы гонщики отрабатывали старты и проводили симуляции гонки.

Следующий тестовый заезд Формулы 3 состоится в Барселоне 26-27 октября.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Ф.Маседу Van Amersfoort Racing 1:29.766 13 2. Э.Делиньи Van Amersfoort Racing 1:29.935 47 3. П.Клеро Rodin Motorsport 1:29.952 38 4. Р.Сиворутун Rodin Motorsport 1:30.003 38 5. М.Кольнаги Campos Racing 1:30.037 36 6. К.Аль-Азхари Hitech 1:30.055 39 7. Т.Като ART Grand Prix 1:30.077 41 8. Э.Оливьери ART Grand Prix 1:30.133 40 9. А.Пауэлл PREMA Racing 1:30.133 29 10. Д.Эгози AIX Racing 1:30.134 42 11. Д.Накамура PREMA Racing 1:30.173 26 12. К.Накамура-Берта TRIDENT 1:30.187 24 13. С.Уэлдон TRIDENT 1:30.205 24 14. С.Ханна Campos Racing 1:30.219 42 15. Д.Говда AIX Racing 1:30.254 39 16. Р.Аль-Дахери Van Amersfoort Racing 1:30.270 55 17. К.Ли Hitech 1:30.283 39 18. Н.Макканьяни TRIDENT 1:30.302 20 19. Г.Гомес AIX Racing 1:30.326 40 20. Э.Ривера Campos Racing 1:30.350 33 21. Ч.Чи MP Motorsport 1:30.368 35 22. Э.Йе ART Grand Prix 1:30.380 42 23. М.Коста DAMS Lucas Oil 1:30.458 41 24. М.Гладыш MP Motorsport 1:30.471 31 25. М.де Пало MP Motorsport 1:30.494 37 26. Н.Бхиромбхакди DAMS Lucas Oil 1:30.526 35 27. А.Абхазава DAMS Lucas Oil 1:30.557 26 28. У.Шин Hitech 1:30.643 32 29. М.Молнар PREMA Racing 1:30.953 40 30. А.Джусти Rodin Motorsport 1:43.636 03

Результаты дневной сессии