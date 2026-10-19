Ф3: команда Ландо Норриса объявила состав на сезон-2027**

Команда Ландо Норриса LN4 Fusion, которая в 2027 году дебютирует в Формуле 3, представила состав пилотов.

В следующем сезоне за LN4 Fusion выступят Джеймс Эгози, Габриэль Гомес и Дион Говда. Для всех троих это будет первый сезон в Формуле 3. Наиболее заметных результатов в 2026-м добился американец Эгози: Джеймс выиграл восемь гонок, завоевал двенадцать подиумов и четыре поула в еврокубке Формулы 3, а также гарантировал себе титул за два этапа до окончания сезона.

Бразилец Гомес в этом году участвовал в европейской Формуле Regional. Он набрал 48 очков и занял четырнадцатое место в личном зачёте. Уроженец индийского Бангалора Говда также провёл сезон в европейской Формуле Regional, заработал 25 очков и завершил чемпионат на 20-й позиции.

Составы на 2027-й объявили и несколько других команд Формулы 3. В Campos Raсing подтвердили продолжение сотрудничества с Эрнесто Риверой. В 2026-м мексиканец одержал две победы, трижды поднялся на подиум и завершил сезон на седьмом месте в личном зачёте.

Маттео де Пало перешёл из Trident в MP Motorsport. В минувшем сезоне итальянец набрал всего семь очков и занял двадцать четвёртое место в личном зачёте. Его напарником станет Мацей Гладыш, ранее выступавший за ART. В 2026-м польский гонщик выиграл воскресную гонку в Сильверстоуне и стал двенадцатым в личном зачёте.

Новобранец Гоночной академии Ferrari Никколо Макканьяни в 2027-м будет представлять Trident. В прошлом сезоне 16-летний итальянский гонщик принял участие в двух этапах Формулы 3, но не набрал ни одного очка.