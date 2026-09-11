Ф3: Като победил в первой квалификации, Тапонен — во второй

Финальный этап сезона Формулы 3 в Мадриде пройдет в изменённом формате. После отмены этапа в Бахрейне организаторы добавили в испанской столице дополнительную квалификацию и гонку.

В пятницу вечером на Мадринге состоялись две 20-минутные квалификации. По итогам первой определялся порядок старта в вечерней субботней гонке и утреннем субботнем спринте с реверсивной решёткой. Вторая сессия определила стартовую расстановку на утреннюю воскресную гонку.

На заключительном этапе сезона команды AIX Racing и DAMS выставили по две машины вместо трёх. За AIX Racing не выступил Рикардо Эскотто: он стал участником дорожного происшествия, после чего медики рекомендовали ему не садиться за руль в Мадриде.

В составе DAMS отсутствовал Жерар Си, попавший в серьёзную аварию на предыдущем этапе в Монце. Команда не раскрыла характер его травм.

В Rodin Motorsport Кристиана Хо заменил Никколо Макканьяни. Хо пропускает этап, чтобы подготовиться к прохождению обязательной военной службы в Сингапуре.

С первых минут первой квалификации гонщики выехали на трассу. После двух прогревочных кругов пилоты начали быстрые попытки. Первым ориентир установил Таито Като — 1:51.127 секунды. Алекс Пауэлл занял вторую позицию, уступив гонщику ART больше десятой секунды. Лидер личного зачёта Фредди Слейтер показал тринадцатое время, а занимавший вторую строчку Уго Угочукву — восьмое.

После быстрого круга гонщики охладили шины и приступили к новым попыткам. Като улучшил результат до 1:50.639 с, однако этого оказалось недостаточно для сохранения лидерства. Лучшее время показал Педро Клеро — 1:50.547 секунды. Джин Накамура поднялся на третью позицию. Слейтер стал одиннадцатым, а Угочукву опустился на девятое место.

Фредди Слейтер вернулся в боксы для замены шин. Остальные пилоты охладили резину на трассе и начали третью попытку. Като вновь возглавил протокол с результатом 1:50.535 секунды, по ходу круга задев стену колесом. Тапонен поднялся на третью строчку, а Угочукву — на четвёртую.

Времени оставалось достаточно ещё для одного быстрого круга, однако шины уже потеряли эффективность, и почти никто не смог улучшить результат.

В итоге поул в главной субботней гонке достался Таито Като. Вместе с ним с первого ряда стартует Педро Клеро. Уго Угочукву квалифицировался четвёртым, позади Тапонена, а Слейтер показал лишь семнадцатый результат. Поул в субботнем спринте завоевал Джеймс Уортон, первым рядом с которым будет стартовать Теофиль Наэль.

Результаты первой квалификации

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Т.Като ART Grand Prix 1'50.535 - 10 2. П.Клеро Rodin Motorsport 1'50.547 0.012 09 3. Т.Тапонен MP Motorsport 1'50.637 0.102 09 4. У.Угочукву Campos Racing 1'50.677 0.142 09 5. Э.Делиньи Van Amersfoort Racing 1'50.750 0.215 09 6. Д.Накамура Hitech 1'50.857 0.322 09 7. Э.Ривера Campos Racing 1'50.877 0.342 09 8. А.Джусти MP Motorsport 1'50.930 0.395 09 9. Б.дель Пино Van Amersfoort Racing 1'50.945 0.410 09 10. А.Пауэлл Prema Racing 1'50.983 0.448 09 11. Т.Наэль Campos Racing 1'51.108 0.573 09 12. Д.Уортон Prema Racing 1'51.130 0.595 09 13. М.де Пало Trident 1'51.142 0.607 09 14. Ф.Маклафлин Hitech 1'51.158 0.623 09 15. Э.Дэвид AIX Racing 1'51.158 0.623 09 16. М.Кольнаги MP Motorsport 1'51.196 0.661 09 17. Ф.Слейтер Trident 1'51.215 0.680 09 18. Х.Ямакоши Van Amersfoort Racing 1'51.260 0.725 09 19. М.Гладыш ART Grand Prix 1'51.346 0.811 10 20. К.Ли ART Grand Prix 1'51.417 0.882 09 21. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1'51.592 1.057 09 22. Б.Бадоер Rodin Motorsport 1'51.756 1.221 07 23. Х.Гарфиас Prema Racing 1'51.770 1.235 09 24. У.Шин Hitech 1'51.876 1.341 09 25. Ф.Баррикелло AIX Racing 1'51.935 1.400 09 26. Н.Стромстед Trident 1'52.194 1.659 09 27. Н.Макканьяни Rodin Motorsport 1'52.700 2.165 09 28. Н.Бхиромбхакди DAMS Lucas Oil 1'52.885 2.350 07

После небольшой паузы гонщики вышли на трассу для второй квалификации, которая определяла стартовые позиции в воскресной гонке. Как и в первой сессии, пилоты проехали по два прогревочных круга, после чего перешли к быстрым попыткам.

Таито Като показал время 1:50.847 с, но его результат сразу превзошёл Фредди Слейтер — 1:49.972 секунды. Педро Клеро поднялся на вторую строчку, третьим стал Джин Накамура. Уго Угчоукву в первой попытке показал шестое время.

После охлаждения шин гонщики вновь начали атаковать. Сначала Като вернул лидерство во второй попытке, однако Угочукву проехал круг ещё быстрее. Пилот Campos Racing недолго оставался первым: по итогам второй попытки протокол возглавил Клеро с результатом 1:49.830 секунды. Слейтер не смог прибавить и опустился на пятую позицию, пропустив Энцо Делиньи и Като.

Перед третьей попыткой пилоты снова не стали заезжать в боксы, предпочтя охлаждать шины на трассе. Слейтер не завершил быстрый круг и свернул на пит-лейн. Его главный соперник в борьбе за титул Угочукву вышел на первое место, показав 1:49.771 секунды. Като стал третьим, а Маттиа Кольнаньи занял четвёртую позицию.

Казалось, что сессия завершена, однако на последних секундах Туукка Тапонен проехал круг за 1:49.750 секунды. Педро Клеро мог превзойти этот результат, но на выходе из последнего поворота разбил машину. После этого квалификация завершилась, а Тапонен сохранил поул. Вместе с ним с первого ряда стартует Угочукву. Фредди Слейтер квалифицировался восьмым.

Результаты второй квалификации