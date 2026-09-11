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Ф3: Като победил в первой квалификации, Тапонен — во второй

На финальном этапе сезона Формулы 3 в Мадриде Тапонен взял поул воскресной гонки, Като — субботней, а лидер сезона Слейтер квалифицировался 17-м и 8-м.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.09.2026, 20:42·7 мин
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Фото: F1news.ru

Финальный этап сезона Формулы 3 в Мадриде пройдет в изменённом формате. После отмены этапа в Бахрейне организаторы добавили в испанской столице дополнительную квалификацию и гонку.

В пятницу вечером на Мадринге состоялись две 20-минутные квалификации. По итогам первой определялся порядок старта в вечерней субботней гонке и утреннем субботнем спринте с реверсивной решёткой. Вторая сессия определила стартовую расстановку на утреннюю воскресную гонку.

На заключительном этапе сезона команды AIX Racing и DAMS выставили по две машины вместо трёх. За AIX Racing не выступил Рикардо Эскотто: он стал участником дорожного происшествия, после чего медики рекомендовали ему не садиться за руль в Мадриде.

В составе DAMS отсутствовал Жерар Си, попавший в серьёзную аварию на предыдущем этапе в Монце. Команда не раскрыла характер его травм.

В Rodin Motorsport Кристиана Хо заменил Никколо Макканьяни. Хо пропускает этап, чтобы подготовиться к прохождению обязательной военной службы в Сингапуре.

С первых минут первой квалификации гонщики выехали на трассу. После двух прогревочных кругов пилоты начали быстрые попытки. Первым ориентир установил Таито Като — 1:51.127 секунды. Алекс Пауэлл занял вторую позицию, уступив гонщику ART больше десятой секунды. Лидер личного зачёта Фредди Слейтер показал тринадцатое время, а занимавший вторую строчку Уго Угочукву — восьмое.

После быстрого круга гонщики охладили шины и приступили к новым попыткам. Като улучшил результат до 1:50.639 с, однако этого оказалось недостаточно для сохранения лидерства. Лучшее время показал Педро Клеро — 1:50.547 секунды. Джин Накамура поднялся на третью позицию. Слейтер стал одиннадцатым, а Угочукву опустился на девятое место.

Фредди Слейтер вернулся в боксы для замены шин. Остальные пилоты охладили резину на трассе и начали третью попытку. Като вновь возглавил протокол с результатом 1:50.535 секунды, по ходу круга задев стену колесом. Тапонен поднялся на третью строчку, а Угочукву — на четвёртую.

Времени оставалось достаточно ещё для одного быстрого круга, однако шины уже потеряли эффективность, и почти никто не смог улучшить результат.

В итоге поул в главной субботней гонке достался Таито Като. Вместе с ним с первого ряда стартует Педро Клеро. Уго Угочукву квалифицировался четвёртым, позади Тапонена, а Слейтер показал лишь семнадцатый результат. Поул в субботнем спринте завоевал Джеймс Уортон, первым рядом с которым будет стартовать Теофиль Наэль.

Результаты первой квалификации

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Т.КатоART Grand Prix1'50.535-10
2. П.КлероRodin Motorsport1'50.5470.01209
3. Т.ТапоненMP Motorsport1'50.6370.10209
4. У.УгочуквуCampos Racing1'50.6770.14209
5. Э.ДелиньиVan Amersfoort Racing1'50.7500.21509
6. Д.НакамураHitech1'50.8570.32209
7. Э.РивераCampos Racing1'50.8770.34209
8. А.ДжустиMP Motorsport1'50.9300.39509
9. Б.дель ПиноVan Amersfoort Racing1'50.9450.41009
10. А.ПауэллPrema Racing1'50.9830.44809
11. Т.НаэльCampos Racing1'51.1080.57309
12. Д.УортонPrema Racing1'51.1300.59509
13. М.де ПалоTrident1'51.1420.60709
14. Ф.МаклафлинHitech1'51.1580.62309
15. Э.ДэвидAIX Racing1'51.1580.62309
16. М.КольнагиMP Motorsport1'51.1960.66109
17. Ф.СлейтерTrident1'51.2150.68009
18. Х.ЯмакошиVan Amersfoort Racing1'51.2600.72509
19. М.ГладышART Grand Prix1'51.3460.81110
20. К.ЛиART Grand Prix1'51.4170.88209
21. Н.ЛакортеDAMS Lucas Oil1'51.5921.05709
22. Б.БадоерRodin Motorsport1'51.7561.22107
23. Х.ГарфиасPrema Racing1'51.7701.23509
24. У.ШинHitech1'51.8761.34109
25. Ф.БаррикеллоAIX Racing1'51.9351.40009
26. Н.СтромстедTrident1'52.1941.65909
27. Н.МакканьяниRodin Motorsport1'52.7002.16509
28. Н.БхиромбхакдиDAMS Lucas Oil1'52.8852.35007

После небольшой паузы гонщики вышли на трассу для второй квалификации, которая определяла стартовые позиции в воскресной гонке. Как и в первой сессии, пилоты проехали по два прогревочных круга, после чего перешли к быстрым попыткам.

Таито Като показал время 1:50.847 с, но его результат сразу превзошёл Фредди Слейтер — 1:49.972 секунды. Педро Клеро поднялся на вторую строчку, третьим стал Джин Накамура. Уго Угчоукву в первой попытке показал шестое время.

После охлаждения шин гонщики вновь начали атаковать. Сначала Като вернул лидерство во второй попытке, однако Угочукву проехал круг ещё быстрее. Пилот Campos Racing недолго оставался первым: по итогам второй попытки протокол возглавил Клеро с результатом 1:49.830 секунды. Слейтер не смог прибавить и опустился на пятую позицию, пропустив Энцо Делиньи и Като.

Перед третьей попыткой пилоты снова не стали заезжать в боксы, предпочтя охлаждать шины на трассе. Слейтер не завершил быстрый круг и свернул на пит-лейн. Его главный соперник в борьбе за титул Угочукву вышел на первое место, показав 1:49.771 секунды. Като стал третьим, а Маттиа Кольнаньи занял четвёртую позицию.

Казалось, что сессия завершена, однако на последних секундах Туукка Тапонен проехал круг за 1:49.750 секунды. Педро Клеро мог превзойти этот результат, но на выходе из последнего поворота разбил машину. После этого квалификация завершилась, а Тапонен сохранил поул. Вместе с ним с первого ряда стартует Угочукву. Фредди Слейтер квалифицировался восьмым.

Результаты второй квалификации

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Т.ТапоненMP Motorsport1'49.750-09
2. У.УгочуквуCampos Racing1'49.7710.02109
3. П.КлероRodin Motorsport1'49.8300.08008
4. Т.КатоART Grand Prix1'49.8560.10609
5. М.КольнагиMP Motorsport1'49.9000.15008
6. Э.ДелиньиVan Amersfoort Racing1'49.9080.15808
7. А.ДжустиMP Motorsport1'49.9530.20308
8. Ф.СлейтерTrident1'49.9720.22207
9. Э.ДэвидAIX Racing1'50.0230.27308
10. Э.РивераCampos Racing1'50.0320.28209
11. Б.БадоерRodin Motorsport1'50.1140.36408
12. А.ПауэллPrema Racing1'50.1330.38308
13. Т.НаэльCampos Racing1'50.2510.50109
14. Д.НакамураHitech1'50.3370.58708
15. Х.ЯмакошиVan Amersfoort Racing1'50.3470.59708
16. Ф.МаклафлинHitech1'50.3850.63508
17. Б.дель ПиноVan Amersfoort Racing1'50.4410.69108
18. Д.УортонPrema Racing1'50.4410.69108
19. Н.СтромстедTrident1'50.5440.79408
20. М.де ПалоTrident1'50.6020.85209
21. Х.ГарфиасPrema Racing1'50.7501.00008
22. К.ЛиART Grand Prix1'50.7621.01209
23. М.ГладышART Grand Prix1'51.0581.30807
24. Н.ЛакортеDAMS Lucas Oil1'51.1281.37809
25. У.ШинHitech1'51.4371.68708
26. Н.МакканьяниRodin Motorsport1'51.4961.74608
27. Ф.БаррикеллоAIX Racing1'51.5851.83508

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