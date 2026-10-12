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Формула-3: Канато Ле присоединился к команде Hitech

Канато Ле присоединился к Hitech в Формуле 3 на сезон 2027 года, завершив состав команды после выступления за ART Grand Prix и подиума в Венгрии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.10.2026, 11:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Hitech Формулы 3 подписала контракт с Канато Ле на сезон 2027 года и завершила формирование состава.

Японский гонщик и Hitech давно сотрудничают. Впервые они провели вместе полный сезон в 2023-м, когда Ле занял седьмое место в британской Формуле 4, одержав две победы.

В 2026-м Канато выступал в Формуле 3 за ART Grand Prix. Он набрал 30 очков и поднялся на подиум в Венгрии. Вернувшись в Hitech, молодой японский гонщик рассчитывает закрепить этот успех.

Канато Ле: «С нетерпением жду возможности выступать за Hitech в Формуле 3 в сезоне 2027 года. Я хорошо знаком с этой командой, выступал с ними в британской Формуле 4, и рад снова стать её частью. Уверен, нас ждёт отличный сезон».

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