Формула-3: Канато Ле присоединился к команде Hitech

Команда Hitech Формулы 3 подписала контракт с Канато Ле на сезон 2027 года и завершила формирование состава.

Японский гонщик и Hitech давно сотрудничают. Впервые они провели вместе полный сезон в 2023-м, когда Ле занял седьмое место в британской Формуле 4, одержав две победы.

В 2026-м Канато выступал в Формуле 3 за ART Grand Prix. Он набрал 30 очков и поднялся на подиум в Венгрии. Вернувшись в Hitech, молодой японский гонщик рассчитывает закрепить этот успех.

Канато Ле: «С нетерпением жду возможности выступать за Hitech в Формуле 3 в сезоне 2027 года. Я хорошо знаком с этой командой, выступал с ними в британской Формуле 4, и рад снова стать её частью. Уверен, нас ждёт отличный сезон».