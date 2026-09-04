Ф3: Фредди Слейтер начнёт гонку в Монце с поул-позиции

Фредди Слейтер, возглавляющий личный зачёт Формулы 3, выиграл квалификацию на трассе в Монце. В воскресной гонке рядом с британцем с первой линии стартует его напарник по Trident Маттео де Пало.

Квалификационная сессия в Монце прошла в двух группах. Каждой из них было отведено по 10 минут: в «Группу А» вошли гонщики с чётными номерами, а в «Группу B» — пилоты с нечётными.

Формат квалификации определил порядок формирования стартовой решётки воскресной гонки. Поул получает участник группы, показавший лучшее время. Быстрейший гонщик второй группы занимает вторую позицию, после чего места на старте распределяются поочерёдно между представителями двух групп.

Первые 12 пилотов по итогам квалификации формируют обратную решётку субботней гонки. Шестой результат в «Группе Б» даёт старт с поула, а шестой гонщик «Группы А» занимает второе место. Оставшиеся 10 позиций распределяются по тому же принципу.

В состав первой группы вошли Бадоер, Бхиромбхакди, дель Пино, Ямакоши, Угочукву, Стромстед, де Пало, Тапонен, Като, Ли, Пауэлл, Гарфиас, Маклафлин, Эскотто и Баррикелло.

В начале сессии четверо участников отправились на прогревочный круг, но вскоре вернулись на пит-лейн. Основные попытки начались, когда до завершения короткой квалификации оставалось чуть больше пяти минут.

После двух прогревочных кругов гонщики перешли к полноценным атакам. Практически каждому удалось выполнить по два быстрых круга. Лучший результат показал Маттео де Пало — 1:38.143 с. Он опередил Канато Ли и Таито Като. Уго Угочукву, занимающий второе место в личном зачёте, провёл сессию неудачно и стал только десятым.

После короткого перерыва на трассу вышли участники «Группы Б»: Наэль, Ривера, Слейтер, Кольнаги, Джусти, Гладыш, Делиньи, Клеро, Хо, Уортон, Шин, Накамура, Дэвид, Лакорте и Си.

Сценарий сессии оказался похожим на тот, что был в первой группе. Несколько пилотов ограничились прогревочным кругом, а на быстрые попытки отправились менее чем за три минуты до финиша квалификации. Фредди Слейтер установил лучшее время — 1:38.114 с. Вторым стал Никола Лакорте, третьим — Эрнесто Ривера. Теофиль Наэль срезал первую шикану и не завершил единственную быструю попытку.

Время лидера личного зачёта оказалось лучше результата Маттео де Пало в «Группе А». Поэтому британский гонщик Trident начнёт воскресную гонку с поула. В субботнем спринте с первой позиции стартует Туукка Тапонен.

Результаты квалификации «Группы А»

Пилот Команда Время Разница Круги 1. М.де Пало Trident 1'38.143 - 04 2. К.Ли ART Grand Prix 1'38.163 0.020 04 3. Т.Като ART Grand Prix 1'38.222 0.079 04 4. Х.Ямакоши Van Amersfoort Racing 1'38.261 0.118 05 5. Ф.Баррикелло AIX Racing 1'38.340 0.197 03 6. Т.Тапонен MP Motorsport 1'38.458 0.315 04 7. Б.Бадоер Rodin Motorsport 1'38.703 0.560 04 8. Б.дель Пино Van Amersfoort Racing 1'38.880 0.737 05 9. Н.Стромстед Trident 1'38.940 0.797 04 10. У.Угочукву Campos Racing 1'39.039 0.896 03 11. Н.Бхиромбхакди DAMS Lucas Oil 1'39.105 0.962 04 12. Х.Гарфиас Prema Racing 1'39.546 1.403 03 13. А.Пауэлл Prema Racing 1'39.650 1.507 03 14. Ф.Маклафлин Hitech 1'41.099 2.956 03 15. Р.Эскотто AIX Racing 1'41.257 3.114 03

Результаты квалификации «Группы Б»