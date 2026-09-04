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Ф3: Фредди Слейтер начнёт гонку в Монце с поул-позиции

Квалификация Формулы 3 в Монце завершилась поулом Фредди Слейтера: лидер чемпионата опередил Маттео де Пало, который стартует рядом в воскресной гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2026, 15:52·5 мин
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Фото: F1news.ru

Фредди Слейтер, возглавляющий личный зачёт Формулы 3, выиграл квалификацию на трассе в Монце. В воскресной гонке рядом с британцем с первой линии стартует его напарник по Trident Маттео де Пало.

Квалификационная сессия в Монце прошла в двух группах. Каждой из них было отведено по 10 минут: в «Группу А» вошли гонщики с чётными номерами, а в «Группу B» — пилоты с нечётными.

Формат квалификации определил порядок формирования стартовой решётки воскресной гонки. Поул получает участник группы, показавший лучшее время. Быстрейший гонщик второй группы занимает вторую позицию, после чего места на старте распределяются поочерёдно между представителями двух групп.

Первые 12 пилотов по итогам квалификации формируют обратную решётку субботней гонки. Шестой результат в «Группе Б» даёт старт с поула, а шестой гонщик «Группы А» занимает второе место. Оставшиеся 10 позиций распределяются по тому же принципу.

В состав первой группы вошли Бадоер, Бхиромбхакди, дель Пино, Ямакоши, Угочукву, Стромстед, де Пало, Тапонен, Като, Ли, Пауэлл, Гарфиас, Маклафлин, Эскотто и Баррикелло.

В начале сессии четверо участников отправились на прогревочный круг, но вскоре вернулись на пит-лейн. Основные попытки начались, когда до завершения короткой квалификации оставалось чуть больше пяти минут.

После двух прогревочных кругов гонщики перешли к полноценным атакам. Практически каждому удалось выполнить по два быстрых круга. Лучший результат показал Маттео де Пало — 1:38.143 с. Он опередил Канато Ли и Таито Като. Уго Угочукву, занимающий второе место в личном зачёте, провёл сессию неудачно и стал только десятым.

После короткого перерыва на трассу вышли участники «Группы Б»: Наэль, Ривера, Слейтер, Кольнаги, Джусти, Гладыш, Делиньи, Клеро, Хо, Уортон, Шин, Накамура, Дэвид, Лакорте и Си.

Сценарий сессии оказался похожим на тот, что был в первой группе. Несколько пилотов ограничились прогревочным кругом, а на быстрые попытки отправились менее чем за три минуты до финиша квалификации. Фредди Слейтер установил лучшее время — 1:38.114 с. Вторым стал Никола Лакорте, третьим — Эрнесто Ривера. Теофиль Наэль срезал первую шикану и не завершил единственную быструю попытку.

Время лидера личного зачёта оказалось лучше результата Маттео де Пало в «Группе А». Поэтому британский гонщик Trident начнёт воскресную гонку с поула. В субботнем спринте с первой позиции стартует Туукка Тапонен.

Результаты квалификации «Группы А»

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. М.де ПалоTrident1'38.143-04
2. К.ЛиART Grand Prix1'38.1630.02004
3. Т.КатоART Grand Prix1'38.2220.07904
4. Х.ЯмакошиVan Amersfoort Racing1'38.2610.11805
5. Ф.БаррикеллоAIX Racing1'38.3400.19703
6. Т.ТапоненMP Motorsport1'38.4580.31504
7. Б.БадоерRodin Motorsport1'38.7030.56004
8. Б.дель ПиноVan Amersfoort Racing1'38.8800.73705
9. Н.СтромстедTrident1'38.9400.79704
10. У.УгочуквуCampos Racing1'39.0390.89603
11. Н.БхиромбхакдиDAMS Lucas Oil1'39.1050.96204
12. Х.ГарфиасPrema Racing1'39.5461.40303
13. А.ПауэллPrema Racing1'39.6501.50703
14. Ф.МаклафлинHitech1'41.0992.95603
15. Р.ЭскоттоAIX Racing1'41.2573.11403

Результаты квалификации «Группы Б»

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Ф.СлейтерTrident1'38.114-04
2. Н.ЛакортеDAMS Lucas Oil1'38.3500.23604
3. Э.РивераCampos Racing1'38.3600.24604
4. А.ДжустиMP Motorsport1'38.6260.51204
5. М.КольнагиMP Motorsport1'38.6280.51404
6. П.КлероRodin Motorsport1'38.6580.54404
7. Ж.СиDAMS Lucas Oil1'38.8570.74304
8. Д.УортонPrema Racing1'38.9040.79004
9. М.ГладышART Grand Prix1'38.9510.83704
10. Э.ДэвидAIX Racing1'39.1561.04204
11. Э.ДелиньиVan Amersfoort Racing1'39.3321.21804
12. У.ШинHitech1'39.3971.28304
13. К.ХоRodin Motorsport1'39.8041.69004
14. Д.НакамураHitech1'40.7912.67704
15. Т.НаэльCampos Racing--04

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