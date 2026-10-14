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Ф3: Эван Дэвид присоединился к Van Amersfoort Racing

Van Amersfoort Racing подписала Эвана Дэвида на сезон-2027 Формулы 3. В дебютном году гонщик из Шри-Ланки набрал 35 очков и стал 18-м в зачёте.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.10.2026, 13:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Van Amersfoort Racing, выступающая в Формуле 3, объявила о заключении контракта с Эваном Дэвидом на сезон 2027 года.

В 2026-м гонщик из Шри-Ланки дебютировал в молодёжной серии в составе AIX Racing. Эван набрал 35 очков и завершил сезон на 18 месте в личном зачёте. Его лучшим результатом стало второе место в спринте в Сильверстоуне.

Эван Дэвид: «Думаю, переход в Van Amersfoort Racing перед сезоном 2027 года Формулы 3 стал правильным шагом в подходящий момент. У команды опытное руководство, чёткое представление о том, как двигаться дальше, и серьёзный настрой на борьбу. Мне близок такой подход к работе.

Я с нетерпением жду возможности получить новый опыт, стать частью команды и проверить себя в борьбе с сильнейшими гонщиками младших серий. Впереди серьёзный вызов, но и большие возможности. Я готов много работать и сделать всё возможное, чтобы добиться результата в следующем сезоне».

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