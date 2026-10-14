Ф3: Эван Дэвид присоединился к Van Amersfoort Racing

Команда Van Amersfoort Racing, выступающая в Формуле 3, объявила о заключении контракта с Эваном Дэвидом на сезон 2027 года.

В 2026-м гонщик из Шри-Ланки дебютировал в молодёжной серии в составе AIX Racing. Эван набрал 35 очков и завершил сезон на 18 месте в личном зачёте. Его лучшим результатом стало второе место в спринте в Сильверстоуне.

Эван Дэвид: «Думаю, переход в Van Amersfoort Racing перед сезоном 2027 года Формулы 3 стал правильным шагом в подходящий момент. У команды опытное руководство, чёткое представление о том, как двигаться дальше, и серьёзный настрой на борьбу. Мне близок такой подход к работе.

Я с нетерпением жду возможности получить новый опыт, стать частью команды и проверить себя в борьбе с сильнейшими гонщиками младших серий. Впереди серьёзный вызов, но и большие возможности. Я готов много работать и сделать всё возможное, чтобы добиться результата в следующем сезоне».