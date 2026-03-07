Формула-3: Бруно дель Пино одержал победу в спринтерской гонке в Мельбурне

В Мельбурне в рамках чемпионата Формулы 3 в субботу состоялся спринтерский заезд, который завершился досрочно после семи кругов из запланированных двадцати. Победу в гонке одержал Бруно дель Пино.

Солнечная погода и температура воздуха +20°C сопровождали пилотов на старте субботнего утра. Бруно дель Пино, стартовавший с поула, уверенно сохранил лидерство после начала гонки. Вторым остался Энцо Делиньи, а Брандо Бадоер в ожесточённой борьбе за третью позицию опередил Ноя Стромстеда.

На втором круге трасса преподнесла первый сюрприз. В двенадцатом повороте потерял контроль над машиной Маттиа Колнаньи из MP Motorsport — после вылета в гравий он смог вернуться в гонку, но лишился места в первой десятке.

Дальнейшая борьба принесла новые перестановки в пелотоне. Уго Угочукву на пятом круге совершил удачную атаку в девятом повороте и поднялся на девятое место, обогнав Николу Лакорте. Уже на следующем круге Лакорте уступил позиции Фредди Слейтеру и оказался на одиннадцатой строчке. Ещё через круг Теофиль Наэль также обошёл Лакорте.

Ключевой эпизод произошёл на восьмом круге. В пятом повороте в борьбе за седьмую позицию столкнулись два напарника по команде Prema — Джеймс Уортон и Луи Шарп. Оба пилота не получили травм, однако автомобили оказались сильно повреждены и вылетели в защитный барьер. После этого трасса была усыпана обломками машин, и на неё был вызван автомобиль безопасности.

Вскоре организаторы приняли решение приостановить заезд красными флагами, так как возникла необходимость восстановить защитный барьер. Процесс затянулся, и спустя двадцать минут стало ясно, что гонку возобновить не удастся из-за нехватки времени до третьей тренировки Формулы 1.

Итоговые результаты определяли по итогам семи кругов. Первая пятёрка получила половину очков: Бруно дель Пино — 5, Энцо Делиньи — 4, Брандо Бадоер — 3, Ной Стромстед — 2, Като — 1.

