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Ф3: Алессандро Джусти присоединился к Rodin Motorsport

Алессандро Джусти продолжит карьеру в Формуле 3 в 2027 году: французский гонщик присоединится к Rodin Motorsport и станет напарником Клеро и Сиворутуна.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Алессандро Джусти в 2027 году продолжит выступать в Формуле 3. Французский гонщик присоединится к Rodin Motorsport и станет напарником Педро Клеро и Резы Сиворутуна.

В течение двух предыдущих сезонов Джусти представлял MP Motorsport. Его лучшими результатами в молодёжной серии стали два подиума: в Барселоне и Шпильберге в 2025-м.

Алессандро Джусти: «Я очень рад присоединиться к Rodin Motorsport. Я уже успел познакомиться с базой команды, тренажёрным залом и симулятором – всё это производит большое впечатление. Я рад, что получил возможность выступать за эту команду, и в следующем сезоне приложу все силы, чтобы добиться успеха».

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