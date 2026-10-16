Ф3: Алессандро Джусти присоединился к Rodin Motorsport

Алессандро Джусти в 2027 году продолжит выступать в Формуле 3. Французский гонщик присоединится к Rodin Motorsport и станет напарником Педро Клеро и Резы Сиворутуна.

В течение двух предыдущих сезонов Джусти представлял MP Motorsport. Его лучшими результатами в молодёжной серии стали два подиума: в Барселоне и Шпильберге в 2025-м.

Алессандро Джусти: «Я очень рад присоединиться к Rodin Motorsport. Я уже успел познакомиться с базой команды, тренажёрным залом и симулятором – всё это производит большое впечатление. Я рад, что получил возможность выступать за эту команду, и в следующем сезоне приложу все силы, чтобы добиться успеха».