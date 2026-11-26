Команда Формулы 2 Campos Racing объявила о заключении контракта с Теофилем Наэлем на сезон 2027 года. Французский гонщик продолжит выступать при поддержке молодежной программы Red Bull.

В текущем сезоне Наэль представлял Campos в Формуле 3. По итогам чемпионата пилотов он занял пятое место, одержал три победы и пять раз финишировал на подиуме. Ранее гонщик выиграл чемпионат испанской Формулы 4 и Гран При Макао 2025 года.

Теофиль Наэль: «Я рад присоединиться к молодежной программе Red Bull и продолжить свой путь с Campos Racing в Формуле 2 – это следующий шаг в моей карьере. Спасибо всем за доверие и поддержку. Я невероятно мотивирован и готов принять этот захватывающий новый вызов. С интересом жду начала совместной работы!»

Адриан Кампос, руководитель команды: «Мы рады продолжить сотрудничество с Теофилем. В свой первый год с нами он продемонстрировал огромный талант, отличную трудовую этику и высокий потенциал для борьбы за самые амбициозные цели.

Он превосходно провёл сезон в Формуле 3, показав свою скорость, стабильность и зрелость на трассе. Мы убеждены – у него есть все качества, необходимые для продолжения карьеры в Формуле 2, и мы рады поддержать его развитие.

Для нас будет честью сделать это вместе с молодёжной программой Red Bull. Мы с нетерпением ждем начала новой главы нашего сотрудничества».