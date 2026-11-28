Вчера дебютант Van Amersfoort Racing, 19-летний американец Уго Угочукву, действующий чемпион Формулы 3, стал автором небольшой сенсации. На скоростной трассе автодрома в Лосаиле он завоевал поул в квалификации.

Голландскую команду сейчас возглавляет Отмар Сафнауэр, ранее руководивший Force India/Racing Point/Aston Martin и Alpine F1. Комментируя успех Угочукву, он отметил, что американец впервые пилотировал машину Формулы 2, а до этого осваивал её только на симуляторе.

В спринте Уго стартовал с 10-й позиции. Забегая вперёд, отметим, что этот заезд сложился для него не лучшим образом, однако к выступлению американца мы ещё вернёмся. Поул в короткой гонке достался Мартиниусу Стенсхорну, поскольку в субботу в Формуле 2 используется частично реверсивный порядок старта.

Кроме того, гонка стала юбилейной, 250-й в истории Формулы 2. Это обстоятельство не влияло непосредственно на события на трассе, но все участники знали о нём и наверняка хотели как-то отличиться.

Главные претенденты на титул, Никола Цолов и Алекс Данн, которым необходимо было набрать как можно больше очков, начинали гонку с 4-й и 8-й позиций соответственно. Перед ними, на 2-м и 3-м местах стартовой решётки, располагались машины Invicta Racing. Её лидер Джошуа Дюрксен ранее пообещал, что они с Фредди Слейтером, дебютантом команды, будут действовать сообща, преследуя исключительно собственные цели.

Стенсхорн уверенно стартовал, чего нельзя сказать о Слейтере: он сразу пропустил Дюрксена вперёд. Ноэль Леон, отлично тронувшийся с места и опередивший сразу двух соперников, начал атаковать Фредди. Одновременно мексиканца активно прессинговал Цолов, оказавшийся среди гонщиков, потерявших позиции. Видеоповтор старта показал, что Никола допустил слишком сильную пробуксовку ведущих колёс.

На втором круге с трассы вылетел, а затем вернулся на неё Ритому Миата. Японский гонщик Hitech стартовал 11-м, но после разворота оказался в самом хвосте пелотона.

Тем временем Стенсхорн и Леон продолжали увеличивать отрыв от остальных. Спустя три круга Слейтер проигрывал этой паре почти пять секунд. Угочукву к тому моменту поднялся на 6-е место, опередив в том числе Данна, который откатился на 7-ю позицию.

Цолов продолжал атаковать своего напарника по Campos Racing Леона, однако обойти мексиканца ему не удавалось.

На 7-м круге на трассе появился автомобиль безопасности: из-за технических проблем остановилась машина Мари Боя, испанского гонщика Prema и участника молодёжной программы Aston Martin. В этот же период стало известно о решении стюардов оштрафовать Нико Пино. Дебютант AIX Racing получил штраф Stop&Go за то, что занял на стартовой решётке не предназначенное ему место. Вероятно, причиной стала неопытность.

На 10-м круге гонку возобновили. Стенсхорн сохранил лидерство, а Леон попытался атаковать Слейтера, но Фредди сумел отбиться. Однако вскоре он съехал за пределы трассы и замедлился, после чего появились жёлтые флаги. Борьбу также прекратил Джон Беннетт: его машину развернуло на выходе из последнего поворота, и она остановилась на въезде на пит-лейн.

В это же время в боксы вернулся Лоренс ван Хупен — судя по всему, из-за технической неисправности.

Очередной рестарт состоялся на 13-м круге. Рафаэль Виллагомес и Оливер Гёте сразу вступили в борьбу, но мексиканец сохранил позицию. После схода Слейтера Цолов поднялся на 4-е место. Если бы он финишировал на этой позиции, то заработал бы 5 очков, чего было недостаточно для выхода в лидеры личного зачёта. Впрочем, в отсутствие Рафаэля Камары, уже перешедшего в Формулу 1, это, очевидно, лишь вопрос времени.

На 15-м круге Гёте обошёл Виллагомеса и поднялся на 8-е место — последнее, за которое начисляются очки по итогам спринта.

До финиша оставалось всё меньше кругов. Цолов по-прежнему шёл четвёртым, но его настиг Уго Угочукву и начал оказывать давление. Однако американцу, вероятно, пока не хватает опыта: он потерял контроль над машиной, которая развернулась и вылетела за пределы трассы. Серьёзных последствий не было, но шины оказались повреждены, а Уго потерял сразу более десяти позиций.

На 19-м круге Гёте предпринял очередную атаку — на этот раз на Габриэле Мини — и обошёл итальянца, поднявшись на 6-е место. Пятым шёл Алекс Данн, главный соперник Цолова в борьбе за титул. При этом казалось, что британец проходил круги несколько быстрее болгарского гонщика Campos.

За пару кругов до финиша Стенсхорн увеличил отрыв от Дюрксена почти до 9 секунд. Леон отставал от парагвайца на 3 секунды, а Цолов прибавил и попытался приблизиться к своему напарнику. Однако Леон не позволил ему выйти на дистанцию атаки.

На этом гонка и завершилась. Победу одержал Мартиниус Стенсхорн, во второй раз в сезоне поднявшийся на вершину подиума. Впервые он выиграл ещё в Канаде. Вторым финишировал Джошуа Дюрксен, третьим стал Ноэль Леон, выдержавший натиск Цолова. Впрочем, Никола по каким-то причинам атаковал напарника не слишком активно.

Возможно, Цолов придерживался определённых внутрикомандных договорённостей. Тем более что главные соперники Николы в борьбе за титул финишировали позади него.

Уго Угочукву не повезло, однако он всё же записал на свой счёт лучший круг гонки. После разворота американец вернулся в боксы, где команда установила ему свежий комплект мягких шин. Завтра он стартует с поула и, вероятно, постарается учесть опыт, полученный в своей первой гонке в Формуле 2.

Результаты готовятся…