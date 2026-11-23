Несколько дней назад стало известно, что в 2027 году в составе Prema Racing в Формуле 2 дебютирует 19-летний итальянец Никола Лакорте. В минувшем сезоне он выступал в Ф3, однако заметных успехов не добился.

Сегодня итальянская команда объявила, что намерена помочь гонщику быстрее адаптироваться к новой серии. На двух последних этапах сезона Лакорте заменит Себастьяна Монтойю за рулём машины №11.

Стивен Митас, руководитель команды: «Никола проведёт с нами два заключительных этапа сезона, и это позволит ему заранее получить ценный опыт. За два гоночных уик-энд у него будет время сработаться с командой и адаптироваться к машине Ф2 ещё до следующего сезона.

Мы хотим уверенно начать чемпионат 2027 года, и этапы в Катаре и Абу-Даби идеально подходят для подготовки к такому старту.

Также я хотел бы поблагодарить Себастьяна за всё, что он сделал для команды в этом сезоне – мы желаем ему всего наилучшего в будущем».

Монтойя также прокомментировал ситуацию. После первых 12-ти этапов сезона он занимает только 17-е место в личном зачёте молодёжной серии. Сын бывшего гонщика Формулы 1 признал, что сезон складывался для него непросто: «Позади трудный год, когда пришлось много работать, но команда постоянно меня подгоняла, поддерживала и старалась помочь добиться улучшений. Я это ценю и желаю ей удачи».