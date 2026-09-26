Ф2: Камара одержал победу, Цолов и Данн вошли в тройку призёров

Гоночный уик-энд в Баку складывался для Николы Цолова, ещё недавно возглавлявшего личный зачёт Формулы 2, крайне неудачно. Во время вчерашней гонки, первой из двух «основных» на этом этапе сезона, он невесело сказал по радио команде Campos: «Похоже, в этот уик-энд удача не не нашей стороне».

Никола не только оказался участником завала, выбыл из борьбы и не финишировал, но и получил штраф, из-за которого потерял три позиции на старте субботней гонки. Поскольку 5-секундное наказание не удалось отбыть после схода, стюарды перенесли его на следующий старт — то есть на сегодняшний.

Штраф был связан с пересечением белой линии на въезде на пит-лейн. В итоге вчера болгарский гонщик лишился лидерства в молодёжной серии, а сегодня на Baku City Circuit начал гонку не восьмым, а 11-м.

С поула стартовал Мартиниус Стенсхорн, а рядом с ним из первого ряда гонку начал Алекс Данн, победивший в первой из двух основных гонок бакинского уик-энда. Рафаэль Камара, новый лидер личного зачёта, занимал третью позицию и намеревался увеличить своё преимущество, которое составляло всего один призовой балл.

Напомним, что по ходу сезона бразилец одержал лишь две победы, тогда как Цолов шесть раз поднимался на высшую ступень подиума. Поэтому Никола прав: в последнее время ему действительно не везёт. Однако сегодня эта полоса неудач, похоже, прервалась.

Стенсхорн, норвежский напарник Данна по Rodin Motorsport, отлично стартовал и сохранил лидерство. Почти сразу появились жёлтые флаги, а на трассу выехал автомобиль безопасности: машина Джона Беннетта остановилась после инцидента с участием Рафаэля Виллагомеса и Романа Билински.

Поскольку происшествие случилось в 1-м повороте, пелотон за сейфти-каром проехал по пит-лейн. Рестарт состоялся на третьем круге, и Мартиниус сохранил первую позицию. Камара атаковал Данна, но Алекс отбился, хотя бразильца едва не опередил Ноэль Леон. Впрочем, Рафаэль остался третьим.

Цолов тем временем занимал 11-ю позицию, находясь за пределами призовой десятки, и пытался приблизиться к Дино Бегановичу. Пока это не удавалось, а самого Николы начал прессинговать Джошуа Дюрксен, напарник Камары. Он сражался за собственный результат и, вероятно, выполнял установку команды Invicta Racing, заинтересованной в том, чтобы максимально осложнить Цолову борьбу. Забегая вперёд, отметим: добиться этого не получилось.

На 6-м круге на трассе вновь появились жёлтые флаги. Данн первым свернул в боксы: в Rodin Motorsport оперативно отреагировали на остановку машины Ритому Миаты. Алекс провёл обязательный пит-стоп и вернулся на трассу. В этот момент действовал режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), при котором пит-лейн закрыт, поэтому остальные гонщики продолжали движение по трассе.

Таким образом, Данн получил определённое преимущество, поскольку потерял на пит-стопе меньше времени, чем впоследствии должны были потерять его соперники.

На 8-м круге режим VSC отменили, и гонка продолжилась. Стенсхорн лидировал, Камара отставал более чем на секунду, а третьим шёл Леон. Однако уже на следующем круге лидер отправился менять резину. В этот момент снова появились жёлтые флаги: на выходе из 15-го поворота разбил машину Тасанапол Интрафувасак. Затем был включён режим VSC, но его быстро отменили. Гонка возобновилась, и многие гонщики, в том числе Цолов и Камара, провели пит-стопы.

На 12-м круге первая десятка выглядела следующим образом: лидировал Оливер Гёте, ещё не посещавший боксы, за ним с отставанием более 17 секунд ехал Данн, опередивший Камару. Далее располагались Стенсхорн, Цолов, Лоренс ван Хупен, Куш Майни, Леон и Себастьян Монтойя.

Вскоре стало известно, что стюарды обратили внимание на нарушение Данна при въезде на пит-лейн. Алекса подозревали в пересечении белой линии — именно за это вчера был наказан Цолов.

На 14-м круге Камара начал готовить атаку на Данна. Однако Алексу действительно назначили 5-секундный штраф, поэтому команда Campos сообщила Рафаэлю, что её устраивает и второе место: в таком случае победа достанется именно бразильцу.

Тем временем Гёте также посетил боксы. После этого Данн вышел на первую позицию, а Цолов поднялся на четвёртое место, отставая от Стенсхорна примерно на две секунды.

На 16-м круге Дино Беганович опередил Куша Майни и поднялся на 7-ю позицию. Данн смог увеличить отрыв от Камары до секунды с небольшим, но довести его до 5 секунд было нереально. Бразилец сразу прибавил и вновь получил возможность использовать DRS. Тем не менее команда попросила его не рисковать и держаться за розовой Dallara ирландца.

Такое развитие событий устраивало и Цолова. На 19-м круге, за десять кругов до финиша, его команда сообщила, что отставание от Данна составляет 4,1 секунды. Это ободрило болгарского гонщика: он прибавил, ещё немного сократил дистанцию до Стенсхорна, и команда попросила его попытаться опередить норвежца.

На 21-м круге Никола атаковал Стенсхорна на старт-финишной прямой, но попытка не удалась. При этом интервал между машинами сократился до минимума, и уже на следующем круге Цолов завершил начатое. DRS на этой трассе работает очень эффективно: Мартиниус ничего не смог противопоставить сопернику, и Цолов вышел на 3-ю позицию.

До Камары оставалось около двух с половиной секунд, и казалось, что на следующих семи-восьми кругах Никола попробует ликвидировать это отставание. За пять кругов до финиша разрыв сократился, но по-прежнему составлял 1,9 секунды. При таком раскладе Цолов завершал гонку вторым. Тем более что Камара прибавил и вновь приблизился к машине Данна на дистанцию атаки с использованием DRS.

Команда посоветовала Рафаэлю атаковать Данна, чьи шины уже серьёзно износились. Это должно было обезопасить бразильца от возможного прессинга со стороны Цолова, сократившего за три круга до финиша отставание от Камары до 1,3 секунды.

Цолов атаковал на пределе, а на городских трассах такой подход часто приводит к неприятностям. Никола сообщил команде по радио, что задел барьер, но машина при этом не получила проблем.

На последнем круге Данн удерживал позицию впереди Камары, однако бразилец отставал примерно на полсекунды. Цолов также приблизился к Рафаэлю на дистанцию атаки. Алекс выжал из машины и шин всё возможное, оторвался от преследователя и первым пересёк финишную линию.

Однако после добавления пяти штрафных секунд Данн откатился на 3-е место. Рафаэль Камара в третий раз в сезоне одержал победу и увеличил преимущество в личном зачёте до семи очков.

Никола Цолов провёл отличную гонку, отыграл десять позиций и финишировал вторым. Таким образом, хорошая скорость и эффективная тактика позволили ему преодолеть полосу невезения и свести потери к минимуму.

Следующего этапа сезона Ф2 придётся ждать долго. Формально им по-прежнему остаётся гонка в Катаре, хотя сомнений на этот счёт становится всё больше.

Результаты готовятся…